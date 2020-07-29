Sivas'ın Kangal ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yukarıhöyük köyünde S.K. ile Ahmet Han (32) ve kardeşi Demir Han (23) arasında hayvan meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K., tabancayla Ahmet ve Demir Han'a ateş etti. Ahmet Han olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Demir Han, Kangal Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaçan şüpheli S.K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.