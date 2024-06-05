Yoldan aracıyla geçerken vurulup ölmüştü! Katil zanlısı yurt dışına kaçacaktı!
Adana'da, 3 çocuk annesi 43 yaşındaki Hayriye Derin'in silahlı saldırı düzenlenen iş yerinin önünden tesadüfen otomobiliyle geçerken ensesine isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybettiği olayın şüphelisi Baran T., İzmir'de yakalandı. Zanlı, yanlışlıkla vurduğunu söyledi
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, motosikletli 2 kişi, 4 Mayıs'ta, Mücahitler Caddesi'ndeki işletmeye silahlı saldırı düzenlemiş, kurşunlardan biri, otomobiliyle olay yerinden geçen sürücü Hayriye Derin'in (43) ensesine isabet etmişti.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ
AA'da yer alan habere göre Hayriye Derin, otomobil de karşı şeritten gelen minibüse çarparak durabilmişti.
Yaralanan Derin, 112 Acil Sağlık ekibince kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde kurtarılamamıştı.
ADANA EMNİYETİ ÖZEL EKİP KURDU
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, Mücahitler Caddesi'nde 4 Mayıs'ta 3 çocuk annesi Hayriye Derin'in silahlı saldırı düzenlenen bir iş yerinin önünden otomobille tesadüfen geçerken gelen kurşunla vurularak yaşamını yitirdiği olayın zanlısını yakalamak için özel ekip oluşturdu.
100 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ
Ekip, olay yerinin 10 kilometre çapındaki alanda bulunan ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Yaklaşık 100 saatlik kamera kaydını inceleyen ekip, olayda silahı kullanan kişinin kimliğini tespit etti.
ZANLI YURT DIŞINA KAÇACAKTI
Özel ekip, şüpheli Baran T.'nin İzmir'in Buca ilçesi Dicle Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığını belirledi. Yurt dışına kaçmak için hazırlandığı saptanan zanlı kaldığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
29 SUÇ KAYDI ÇIKTI
Uçakla Adana'ya getirilerek İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelinin, "yaralama", "öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" gibi olaylardan 29 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.
KADINI YANLIŞLIKLA VURMUŞ
Zanlının, polisteki ifadesinde hedefinin bölgedeki bir iş yeri olduğunu, kadını yanlışlıkla vurduğunu belirttiği öğrenildi. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
DİĞER ŞÜPHELİ ARANIYOR
Polis ekipleri, olaya karışan bir kişiyi yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.