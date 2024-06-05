Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Hayriye Derin yoldan aracıyla geçerken vurulup ölmüştü! Katil zanlısı yurt dışına kaçacaktı | Son dakika haberleri

        Yoldan aracıyla geçerken vurulup ölmüştü! Katil zanlısı yurt dışına kaçacaktı!

        Adana'da, 3 çocuk annesi 43 yaşındaki Hayriye Derin'in silahlı saldırı düzenlenen iş yerinin önünden tesadüfen otomobiliyle geçerken ensesine isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybettiği olayın şüphelisi Baran T., İzmir'de yakalandı. Zanlı, yanlışlıkla vurduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 10:52 Güncelleme: 05.06.2024 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yoldan aracıyla geçerken vurulup ölmüştü! Katil zanlısı yurt dışına kaçacaktı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, motosikletli 2 kişi, 4 Mayıs'ta, Mücahitler Caddesi'ndeki işletmeye silahlı saldırı düzenlemiş, kurşunlardan biri, otomobiliyle olay yerinden geçen sürücü Hayriye Derin'in (43) ensesine isabet etmişti.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

        AA'da yer alan habere göre Hayriye Derin, otomobil de karşı şeritten gelen minibüse çarparak durabilmişti.

        Yaralanan Derin, 112 Acil Sağlık ekibince kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde kurtarılamamıştı.

        ADANA EMNİYETİ ÖZEL EKİP KURDU

        Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, Mücahitler Caddesi'nde 4 Mayıs'ta 3 çocuk annesi Hayriye Derin'in silahlı saldırı düzenlenen bir iş yerinin önünden otomobille tesadüfen geçerken gelen kurşunla vurularak yaşamını yitirdiği olayın zanlısını yakalamak için özel ekip oluşturdu.

        100 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

        Ekip, olay yerinin 10 kilometre çapındaki alanda bulunan ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

        Yaklaşık 100 saatlik kamera kaydını inceleyen ekip, olayda silahı kullanan kişinin kimliğini tespit etti.

        ZANLI YURT DIŞINA KAÇACAKTI

        Özel ekip, şüpheli Baran T.'nin İzmir'in Buca ilçesi Dicle Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığını belirledi. Yurt dışına kaçmak için hazırlandığı saptanan zanlı kaldığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

        29 SUÇ KAYDI ÇIKTI

        Uçakla Adana'ya getirilerek İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelinin, "yaralama", "öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" gibi olaylardan 29 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

        KADINI YANLIŞLIKLA VURMUŞ

        Zanlının, polisteki ifadesinde hedefinin bölgedeki bir iş yeri olduğunu, kadını yanlışlıkla vurduğunu belirttiği öğrenildi. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        DİĞER ŞÜPHELİ ARANIYOR

        Polis ekipleri, olaya karışan bir kişiyi yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

        İş yerine silahlı saldırıda kadın ensesinden vuruldu!
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hayriye Derin
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Kartelin 'farklı araçlar metodu' havalimanında son buldu!
        Kartelin 'farklı araçlar metodu' havalimanında son buldu!
        "Sonuca, görüntüden daha çok önem veriyor"
        "Sonuca, görüntüden daha çok önem veriyor"
        Rekor ceza almıştı! Yalıtımlı sapığın rezil savunması!
        Rekor ceza almıştı! Yalıtımlı sapığın rezil savunması!
        "Biz nasıl gol atacağız?"
        "Biz nasıl gol atacağız?"
        Hükümetten vergide reform paketi
        Hükümetten vergide reform paketi
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        “İmar affını durduramayan bir sistem kentsel dönüşümü başaramaz”
        “İmar affını durduramayan bir sistem kentsel dönüşümü başaramaz”
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Küresel ısınma tüm zamanların en yüksek seviyesinde
        Küresel ısınma tüm zamanların en yüksek seviyesinde
        Bir hafta geride kaldı... Endişeli bekleyiş!
        Bir hafta geride kaldı... Endişeli bekleyiş!
        Hadise'nin 'sevgili' açılımı
        Hadise'nin 'sevgili' açılımı
        Çalışan anneye 3900 Euro destek
        Çalışan anneye 3900 Euro destek
        Katy Perry'den balkonda bikini şov
        Katy Perry'den balkonda bikini şov
        Dünyanın en büyük seçimi sonuçlandı!
        Dünyanın en büyük seçimi sonuçlandı!
        Beşiktaş'ta karar anı!
        Beşiktaş'ta karar anı!
        Tarihi an: Kral Charles'ın banknotları kullanımda
        Tarihi an: Kral Charles'ın banknotları kullanımda
        Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üzerinde
        Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üzerinde
        Habertürk Anasayfa