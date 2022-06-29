Korku filminde kullanılan numara yüzünden telefonları susmadı, suç duyurusunda bulundu
Başkentte duyanları hayrete düşüren bir olay meydana geldi. İ.İ. adlı bir kişi, 7 yıl önce vizyona giren korku filminde kullanılan cep telefonu numarası nedeniyle, telefonunun susmadığını belirterek filmin yönetmen ve yapımcısı hakkında suç duyurusunda bulundu
Hayrete düşüren olay! Korku filmindeki telefon numarası yargıya taşındı
0:00 / 0:00
DHA
Ankara'da yaşayan İ.İ., 7 yıl önce vizyona giren korku filminde kullanılan cep telefonu numarası nedeniyle, bugüne kadar çok sayıda telefon ve mesaj aldığını, mağdur olduğunu belirterek, filmin yönetmen ve yapımcısı hakkında suç duyurusunda bulundu.
DHA'nın haberine göre, filmin yapımcı şirketinin açıklamasında, "Bu tür durumlarda, her zaman set ekibinden birisinin telefon numarası kullanılır. Söz konusu numara sanat yönetmenimize aittir ve kendisi hala aktif olarak kullanmaktadır. Belki göz yanılması sonucunda söz konusu vatandaşı arayan kişiler olabilir" denildi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Ankara'da yaşayan ve lojistik firmasında yöneticilik yapan İ.İ.'ye, iddiaya göre, bilmediği numaralardan 2015 yılından itibaren arama ve mesaj gelmeye başladı. Kendisini arayanlara cep telefonu numarasını nereden bulduklarını soran İ.İ., arayanlardan o yıl vizyona giren korku türündeki 'Siccin-2' filminin bir sahnesinde kullanılan cep telefonu numarasını görüp aradıklarını öğrendi. Filmin internet üzerinden izlenmeye devam etmesi nedeniyle telefonu yıllardır susmayan İ.İ., 2015 yılı Temmuz ayında vizyona giren ve resmi kaynaklara göre, sinemada 289 bin 327 kişi tarafından izlenen filmin yönetmeni Alper Mestçi ve yapımcısı Muhteşem Tözüm hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
'MÜVEKKİLİM 'HİCRAN SEN MİSİN' ŞEKLİNDE MESAJLAR ALMIŞ'
İ.İ.'nin avukatı Türkan Babacan, dilekçesinde, "Filmin 44'üncü dakikasının 56'ncı saniyesinde, filmdeki 'Hicran' adlı karakterin telefonunun arandığı sahnede ya müvekkilimin numarası ya da ona çok benzer bir numara kullanılmış. Müvekkilim filmin vizyona girdiği tarihten günümüze kadar mağdur olmuş, ana karakterin gerçek numarası zannedilerek, 'Hicran sen misin?' şeklinde mesajlar almış ve defalarca aranmıştır" dedi.
'2 MİLYON 678 BİN TL'YE KADAR İDARİ PARA CEZASI UYGULANABİLİR'
Avukat Babacan, kişisel verinin kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi kapsadığına dikkati çekip, "Türk Ceza Kanunu da kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkasına verilmesi, yayma veya ele geçirme suçunu cezalandırmaktadır. Telefon numarası bilgisi de kişisel veri niteliğinde olduğundan, açık rıza ve kanunda belirtilen diğer kişisel veri işleme şartları oluşmadıkça, kişisel verilerin başkasına verilmesi, yayma veya ele geçirme gibi fiiller suç teşkil etmektedir. Bu fiilleri işleyenler hakkında, ceza yargılamasında hapis ve adli para cezasına hükmedilmektedir. Başvuru halinde ise Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 2022 yılı itibarıyla 2 milyon 678 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanabilmektedir. Ayrıca bu suçların mağduru olan kişiler hukuk mahkemelerinde maddi manevi tazminat alabilmektedir. Biz burada müvekkilime ait numaranın kullanıldığını ya da 1 hanesi değişik olan bir numaranın kullanıldığını görüyoruz. Bunun da tespit edilmesini talep edeceğiz. Çünkü film internet ortamında hala izlenebildiği için, müvekkilimin telefonları da bu yüzden susmak bilmiyor" diye konuştu.
'NUMARA SANAT YÖNETMENİMİZE AİTTİR'
Öte yandan, filmin yapımcı şirketinden yapılan açıklamada, telefon numarasının iddia edildiği gibi İ.İ.'ye ait olmadığı belirtilerek, "Bu tür durumlarda, her şeyin kendi kontrolümüzde olması için her zaman set ekibinden birisinin telefon numarası kullanılır. Söz konusu numara da iddia edildiği gibi başkasına değil sanat yönetmenimize aittir ve kendisi hala aktif olarak bu numarayı kullanmaktadır. Belki bir göz yanılması sonucunda söz konusu vatandaşı arayan kişiler olabilir" denildi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Hayrete düşüren olay! Korku filmindeki telefon numarası yargıya taşındı/hayrete-dusuren-olay-korku-filmindeki-telefon-numarasi-yargiya-tasindi-3473500
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!