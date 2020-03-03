03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Arabesk müziğinin efsanelerinden Müslüm Baba diye anılan sanatçı Müslüm Gürses, vefatının 7. yılında memleketi Şanlıurfa'da adını taşıyan müzede yad ediliyor.
Tedavi gördüğü hastanede 3 Mart 2013'te hayatını kaybeden Şanlıurfa doğumlu sanatçı Müslüm Gürses adına 1 Ekim 2013'te açılan 'Müslüm Gürses Müzik ve Sanat Müzesi', 7 yıldır sevenlerini ağırlıyor.
Müzede, sanatçının sürekli taktığı güneş gözlüğünden elinden düşürmediği tespihine, çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğraflarından konserlerde ve günlük yaşamda giydiği elbise ve ayakkabılara kadar çok sayıda eşyası bulunuyor.
"MÜZEMİZ ÜCRETSİZ"
Müze sorumlusu Zeynep Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müslüm Gürses'in kendine has yorumuyla milyonların gönlünde taht kurmuş önemli bir sanatçı olduğunu söyledi.
Şanlıurfalı olan sanatçının sevenlerinin ölüm yıl dönümünde müzeyi ziyaret ettiklerini anlatan Yılmaz, "Yediden yetmişe tüm hayranları müzeye gelip Gürses'i anıyorlar, yad ediyorlar ve ruhuna Fatiha okuyorlar. Sanatçının ölümünden sonra açılan müzemiz 7 yıldır Türkiye'den ve yurt dışından gelen sevenlerinden yoğun bir ilgi görüyor. Müzemiz 12 ay boyunca ziyaretçilere açık. Hayranlarından bazılarının bazen duygulandığını görüyoruz. Müzemiz ücretsiz ve yaklaşık 200 bin civarında bir ziyaret olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Hüseyin Burkankolu ise yaklaşık 30 yıldır Müslüm Gürses hayranı olduğunu ifade etti.
Müzik market işlettiğini ve Gürses'in bazı kasetlerini ve fotoğraflarını müzede sergilenmesi için verdiğini belirten Burkankolu, "Müslüm Gürses hayattayken tanışmak ve görüşmek nasip oldu. Her yıl İstanbul'da kabri başında düzenlenen törene katılıyorum. Müslüm Gürses Müzik ve Sanat Müzesi'ni sürekli ziyaret ettim ve çok duygulandım. Aramazdan ayrılalı 7 yıl oldu ama kalbimizde yaşıyor" diye konuştu.
Mehmet Canbey de Müslüm Gürses'i vefatının 7. yılında anmak için müzeyi ziyaret ettiğini ifade etti.
Her yıl müzeyi ziyaret ettiğini dile getiren Canbey, Gürses'in dünyaya mal olmuş bir sanatçı olduğunu söyledi.
İslim Çiftçiler ise Şanlıurfalı olan Müslüm Gürses'i çok sevdiğini anlatarak, ölüm yıl dönümünde Gürses'i dualarla andığını kaydetti.
Müzeyi ziyarete Mersin'den gelen Harun Önder de "Müslüm Baba" hayranı olduğunu ve ilk defa müzeyi ziyaret etme şansı bulduğu için mutlu olduğunu söyledi.
Gürses'in vefat etmesine rağmen onu unutamadığını anlatan Önder, "Bizim söyleyemediklerimizi Müslüm Baba şarkılarına döküyordu. Dinlemeyenler varsa Gürses'i dinlemelerini tavsiye ediyorum. Müzeyi gezerken çok duygulandım. Allah ondan razı olsun mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!