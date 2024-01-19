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        Haberler Dünyadan Hayranları Madonna'ya dava açtı - Magazin haberleri

        Hayranları Madonna'ya dava açtı

        Madonna'nın iki hayranı, 13 Aralık'taki New York konserinde sahneye geç çıktığını öne sürerek ünlü şarkıcıya tazminat davası açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 11:12 Güncelleme: 19.01.2024 - 11:12
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          Madonna, 'Celebration' (Kutlama) adlı turnesine kısa bir süre kala ciddi bir bakteriyel enfeksiyon geçirerek yoğun bakımda tedavi görmüştü.

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          Tedavisinin ardından dünya turnesine başlayan yıldız, müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Madonna, turnenin New York konserinde sahneye geç çıktığı için bazı hayranlarının tepkisini çekti. Konserlerine geç başlama alışkanlığı daha önce de basına yansıyan Madonna, hayranlarıyla bir kez daha mahkemelik oldu.

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          Ünlü şarkıcının, 13 Aralık'taki New York Barclays Center'daki konserine giden Michael Fellows ve Jonathan Hadden adlı iki kişi, Madonna'nın söz verilen konser başlangıç saatine sadık kalmadığını öne sürerek ünlü şarkıcıya tazminat davası açtı.

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          Michael Fellows ve Jonathan Hadden, konserin saat 20.30'da başlamasını gerekirken saat 22.30'da başladığını belirtti. İkili, konserin geç bitmesi nedeniyle toplu taşıma seçeneklerini de azalttığı için konsere gidenleri zor durumda bıraktığını kaydetti.

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          Benzer durumlar 2016 ve 2019'da da yaşanmıştı. 2016'da Rebel Heart Turnesi'ne çıkan Madonna, konserlerine iki saat geç çıktığı için tepki çekmişti.

          Sanatçının 2019'da 'Madame X Tour' turnesi kapsamında 17 Aralık'ta verdiği konserin, biletlerin tükenmesinden iki saat sonraya alınması Nate Hollander adlı bilet sahibi Madonna'yı ve turne organizatörlerini dava etmişti.

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          Normalde saat 20.30'da başlayacak konser için o dönem toplam değeri bin doların üzerinde üç bilet alan Hollander, daha sonra konserin iki saat ertelendiğini öğrenmişti.

          Geç kaldığına yönelik eleştirilere yanıt olarak Madonna X hesabından bir konser videosu paylaşmış ve "Hepinizin şunu anlaması lazım; kraliçe asla geç kalmaz" demişti.

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          Geçtiğimiz yıl 'Renaissance' adlı dünya turnesi kapsamında Washington'da iki saat gecikmeli sahne alan Beyonce, konser sonrası seyircilerinin evlerine rahat dönebilmeleri için metro işletmesine 100 bin dolar ödemişti.

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