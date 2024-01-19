Hayranları Madonna'ya dava açtı

Normalde saat 20.30'da başlayacak konser için o dönem toplam değeri bin doların üzerinde üç bilet alan Hollander, daha sonra konserin iki saat ertelendiğini öğrenmişti.



Geç kaldığına yönelik eleştirilere yanıt olarak Madonna X hesabından bir konser videosu paylaşmış ve "Hepinizin şunu anlaması lazım; kraliçe asla geç kalmaz" demişti.