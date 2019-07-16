Hayki kimdir?

Hayki Mahlasıyla Youtube'de binlerce takipçisi bulunan Rap şarkıları yapan Aytuğ Tunal'ın kariyeri ve biyografisi merak konusu oldu. Hayki'nin hayatını ve kariyeri haberimizin detaylarında. İşte Rapçi Hayki'nin kariyeri ve biyografisi!

HAYKİ KİMDİR?

1983 doğumlu rap şarkıcısı Hayki’nin gerçek ismi Aytuğ Tunal’dır. Kadıköy’lü rapçi olarak tanınmaktadır. Hasanpaşa’da doğmuş ve burada 27 sene yaşamış, çocukluk ve gençlik yılları orada geçmiştir.

Hayki ilk dönemlerde seslendirdiği parçaları ve müzikleri kayıt etmek için evine kayıt sistemi kurmuş, askerlik dönemine kadar bu şekilde çalışmalarını sürdürmüştür. Askerlik görevinin ardından 2004 senesinde İhtilal isimli grubu Garez ve Kaplan mahlasları ile kurmuştur.

4 sene bu grup ile çalışmalarını sürdürmüş ardından ayrılmıştır. Grubun ardından kendi solo çalışmalarına başlayan Hayki bir çok konser ve organizasyonda yer almıştır.

Bir çok önemli sanatçı ile birlikte düet yapan Hayki ilerleyen dönemde, Da Poet ve Patron isimli rapçilerle PMC stüdyoları kurmuş ve diğer rapçileri aynı çatı altında toplayarak çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Özellikle B1R adlı şarkı ile müzik severler tarafından tanınmıştır. Bu şarkıya çektiği video klibi Youtube sitesinde 25 Milyondan fazla izlenme rekoru elde etmiştir.