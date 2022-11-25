Doğubayazıt’ın ilk Fen Lisesi açıldı

Doğubayazıt'taki okulun açılış törenine Ağrı Valisi Osman Varol, Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürü Şükrü Solak, Tugay Komutanı Yücel Özer, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, Milli Eğitim Eski Bakanı Hüseyin Çelik, Ağrı Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci katıldı.

DOĞUBAYAZIT'IN EN BÜYÜK OKULU

Habertürk TV Muhabiri Gizem Türemen’in haberine göre inşaatı 8 ay süren okul, 8 bin metrekarelik alan üzerine kuruldu. 5 katlı binada 20 derslik, 3 laboratuvar ve 2 bilişim atölyesi bulunuyor. 600’den fazla öğrenci kapasitesine sahip olan lisenin ayrıca 200 kişi kapasiteli kız ve erkek öğrenci yurdu var.

DOĞUBAYAZIT FEN LİSESİNE KAVUŞTU

Okulun Türkiye’ye örnek olacak bir eser olduğunu vurgulayan Milli Eğitim Eski Bakanı Hüseyin Çelik “Ben bu binaya baktığımda Doğubayazıt adına Ağrı adına Türkiye adına Çoktin ailesini yürekten tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Habertürk'e konuşan Ağrı Valisi Osman Varol liseyle ilgili “Gerçekten çok yüksek standartlarda inşa edilen, sportif ve sosyal imkanlar sunan, mimarisiyle de ilçemizin güzel görünmesine katkıda bulunacak çok güzel bir yatırım oldu. Çoktin ailesine teşekkür ediyorum. Tüm iş insanlarımızı da Ağrı’ya ve Doğubayazıt’a; eğitim alanında, sosyal alanda ve istihdam alanında yatırım yapmaya davet ediyorum” dedi.

DERSLİKLER, LABORATUVAR, BİLİŞİM ATÖLYELERİ

Okulun çok kısa sürede Doğubayazıt’a kazandırıldığını ifade eden Ağrı Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek de konuşmasında “Kültür merkezi, spor salonu, bilişim sınıfarı olan muhteşem bir bina. Üst düzey bir malzeme kullanılmış. İlin eğitimine çok büyük katkı sunacak” ifadelerini kullandı.

“OKUL YAPMANIN HAZZI BAŞKA HİÇBİR ŞEYDE YOK"

İlk bağış okulundan sonra okul yapmanın bir tutkuya dönüştüğünü söyleyen Bışar Çoktin, “Okul yapmanın verdiği hazzı hiçbir şeyde bulamıyoruz, burada iyi öğrenciler yetiştirmek istiyoruz, memleketimize faydalı öğrenciler bu okuldan çıksın istiyoruz” dedi.

DOĞUBAYAZIT'A YENİ OKUL YOLDA

Eğitim yatırımlarının devam edeceğini müjdeleyen Barış Çoktin ise “Memlekete bu şekilde hizmet etmek gerçekten gurur verici. Bu Türkiye’de üçüncü okulumuz ama çok yakın zamanda annemiz Fatma Çoktin adına yeni bir okulun temelini atacağız.” dedi.