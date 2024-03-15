Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!

Mübarek Cuma gününde, kalplerinizdeki tüm güzelliklerin yeşermesini temenni ederim.

Rabbimizin rahmeti ve mağfireti üzerinize olsun, cumanız mübarek olsun.