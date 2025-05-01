'Haydi Tut Elimi', gösterime hazır

Başrollerini, çocuk oyuncular; Nil Özdemir, Ali Kerem Çömez, Zeynep Erdoğan ve Çınar Karçkay’ın ve usta oyuncu Işıl Yücesoy’un paylaştığı, yönetmenliğini; Tuğçe Soysop’un üstlendiği, senaryosunu; Uğur Güvercin, Cihan Deniz, Pelin Serin, Onur Ümit ve Ali Ateş’in kaleme aldığı BKM yapımı macera dolu 'Haydi Tut Elimi' filminin oyuncu kadrosunda ise; Ada Demirer, Ezo Sunal, Sevinç Erbulak, Alp Kırşan, Doğan Akdoğan, Tuğçe Karabayır, Coşkun Demir ve Erhan Yazıcıoğlu, gibi değerli isimler de yer alıyor.

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Umut ve sevgi aşılayacak 'Haydi Tut Elimi'nin konusu ise şöyle; Dans tutkunu iki genç yetenek Duygu ve Kaan, yurtdışındaki dans okulunda eğitim alabilmek için seçmelere katılacaktır. Seçmelere katılmanın yoluysa “bir şarkının hikayesini” bulmaktan geçer. Duygu ve Kaan, en yakın arkadaşlarını da yanlarına alarak “malum şarkının hikayesi” için müthiş bir maceraya çıkar. Kimi zaman hüzün, kimi zaman da kahkaha dolu anlar yaşayacak olan gençlerimiz, macera dolu bu yolculukta; aile bağları ve arkadaşlık ilişkilerine ayna tutacak.

REKLAM BKM yapımıyla Bahçeşehir Koleji ana sponsorluğunda gösterime 16 Mayıs’ta girecek olan 'Haydi Tut Elimi', sürpriz sonlu hikâyesiyle büyükten küçüğe herkesin kalbine dokunacak.