12 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kadıköy'de bulunan tarihi Haydarpaşa Garı, 28 Kasım 2010 tarihinde çatısında çıkan yangın sonucu çatısının hasar görmesinin ardından restorasyon sürecine girmişti. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün tarihi Garı’nın orijinal haline sadık kalarak hazırladığı restorasyon projesine Kadıköy Belediyesi onay vermişti. Anıtlar kurulu tarafından da onaylanan proje tüm binanın restore edilmesine karar verilmişti. Bu amaçla çalışmalar 2016 yılı içinde başlamıştı.
HER YERİ ELDEN GEÇİRİLİYOR
111 yıldır ayakta olan tarihi binada öncelikle koruyucu bir çatı ile kaplanarak koruma altına alınmıştı. Ardından tahta kazıklar üzerine inşa edilen demir konstrüksiyonlarla birbirine kenetlenmiş binanın, zaman içinde ne kadar zarar gördüğünün tespit edilmesi için jeoradarlarla görüntü alınmıştı. Hasarın tespitinin ardından yapılan planlamayla başlayan çalışmalarda temel, bodrum, kat taşıyıcıları ve dış cephe ile yangında hasar gören çatıdaki çalışmalar eş zamanlı olarak başlamıştı.
ÇATI TAMAM, SAAT ÇALIŞIYOR
Bu güne kadar yapılan çalışmalarda yangında büyük hasar gören çatı, aslına uygun olarak yenilendi. Çatının tamamlanmasıyla birlikte binanın dış cephesine ağırlık verildi. Bu bölümdeki çalışmalar şu anda dekoratif bir örtünün altında devam ediyor. Binanın girişindeki saat ise artık çalışıyor ve yıllar öncesinde olduğu gibi zamanı gösteriyor.
CEPHANELİK OLARAK KULLANILIRKEN HASAR GÖRMÜŞTÜ
Haydarpaşa Garı, 1908 yılında İstanbul-Bağdat demiryolu hattının başlangıç istasyonu olarak inşa edildi. Garın ön tarafına tren ile gelen ticari malzemelerin yükleme ve boşaltma işlemlerini gerçekleştirmek üzere mendirek inşa edilmişti. Tarihi binada yapılan restorasyon ilk değil. 1.Dünya savaşı sırasında cephanelik olarak kullanılan binada çıkan yangın sonucu büyük ölçüde hasar görmüş ve tamir edilmişti. 1979 yılında ise Haydarpaşa Garı önlerinde kaza yaparak yanmaya başlayan ve infilak eden Romen bayraklı Indepententa adlı tankerden yükselen alevlerin ısısıyla binanın vitray camları hasar görmüş ve tamir edilmişti. 1983 yılında binanın iki kulesinin de tamiratı yapılmıştı.
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