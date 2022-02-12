Edinilen son dakika bilgisine göre, ünlü köşe yazarı Haydar Dümen hayatını kaybetti. Posta gazetesi köşe yazarlığının yanı sıra, psikiyatristlik de yapan Haydar Dümen, 1930 yılında Uşak'ta dünyaya gelmişti. Ünlü ismin vefat haberi büyük üzüntüyle karşılanırken Haydar Dümen kimdir, kaç yaşında ve neden öldü konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

HAYDAR DÜMEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Psikiyatrist ve köşe yazarı Haydar Dümen hayatını kaybetti. Edinilen son bilgiye göre, Haydar Dümen'in cenazesi dün defnedildi. Haydar Dümen'in ölüm nedeni ile ilgili olarak son dakika açıklaması yapıldı.