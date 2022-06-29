Haydar Can Kılıçdoğan'ın katilleri için 'yaş' kararı!

Ankara'da, parkta rahatsız ettikleri D.G. (12) ve A.T. (13) adlı kız çocuklarına yardım etmek isteyen Haydar Can Kılıçdoğan'ı (28) bıçaklayarak öldürdükleri suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mert T. (17), kemik yaşının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken, Yunus S.'nin (17) de hastaneden doğum kayıtları talep edildi. Sanıklar, yaşlarının 18'den büyük tespit edilmesi halinde 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapse çarptırılabilecek.
DHA'nın haberine göre başkentte geçen yıl 31 Ekim'de meydana gelen olayda D.G. ve A.T. adlı kız çocukları, parkta yanlarına gelen Mert T. ve Yunus S.'nin kendilerini rahatsız etmesi üzerine aynı yerdeki Haydar Can Kılıçdoğan'dan yardım istedi.
İKİ ZANLININ 15'ER YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Haydar Can, Mert T. ile Yunus H.'nin yanına giderek uyardı. Çıkan kavgada Haydar Can, 6 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Çağrılan sağlık ekibince ambulansla Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Haydar Can Kılıçdoğan, hayatını kaybetti. Olayın ardından tutuklanan Mert T. ile Yunus S. hakkında 'kasten öldürme' suçundan 12'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
GÖRGÜ TANIĞI: ŞAKA YAPTIKLARINI DÜŞÜNDÜM
Ankara Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Mert T. ve Yunus S., katılırken taraf avukatları, Haydar Can Kılıçdoğan'ın ailesi ve tanıklar ise salonda hazır bulundu. Duruşmada heyet değişikliği nedeniyle önceki tutanaklar okundu.
Tanık olarak dinlenen U.E., arkadaşlarıyla AVM'ye giderken 3 kişinin konuştuğunu gördüğünü söyleyerek, "Daha sonra bunlar arasında kavga oldu. Haydar Can Kılıçdoğan yere düştü. Hemen arkadaşlarım ile birlikte olaya müdahale ettik hatta başlangıçta ben şaka yaptıklarını düşünüyordum ancak Haydar Can yere düşünce 'Böyle şaka olmaz' dedim, ben ve arkadaşlarım olaya müdahale ettik. Haydar Can'ı yerden kaldırıp tuttum. Bir süre sonra Haydar Can elimden kurtuldu, suça sürüklenen çocuklar da arkadaşlarımın elinden kurtuldu tekrar ortada buluştular. Daha sonra da suça sürüklenen çocukların kaçtığını gördüm. Haydar Can yürümek istedi yürüyemedi. Daha sonra arkadaşlarım ile birlikte biz kendisini kenara çektik, yere yatırdık, tişörtünü kaldırdığımızda vücudunda çok kan vardı" dedi.
YAŞ TESPİTİ YAPILACAK
Müşteki avukatları, sanıkların kemik yaşlarının tam olarak tespit edilmesini talep etti. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Mert T.'nin kemik yaşının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine, Yunus S.'nin de hastaneden doğum kayıtlarının talep edilmesine karar verdi. Suça sürüklenen sanıklar, yaşlarının 18'den büyük tespit edilmesi halinde 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılabilecek.
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