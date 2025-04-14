Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
İstanbul'da, Hasköy-Kasımpaşa Tüneli'nde seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü 24 yaşındaki Uğurcan Öndek hayatını kaybederken, arkasındaki yolcu Furkan Yuraş ağır yaralandı
İstanbul Beyoğlu'nda kaza, 13 Nisan saat 17.00 sıralarında Hasköy-Kasımpaşa Tüneli'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre tünel içerisinde seyir halinde olan Uğurcan Öndek (24) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine kaldırıma çarptı.
İKİSİ DE YOLA SAVRULDU
DHA'daki habere göre kazada sürücü Öndek ve arkasındaki yolcu Furkan Yuraş yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.
OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Uğurcan Öndek'in olay yerinde hayatını kaybettiği, Furkan Yuraş'ın ise ağır yaralandığı tespit edildi.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tünelin 1 şeridi trafiğe kapatılırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Uğurcan Öndek'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.