Fatma Girik'in "İlk ve son aşkım" dediği Memduh Ün ile, usta yönetmen Ün'ün ölümüne kadar 57 yıllık bir birliktelikleri olmuştur ancak Memduh Ün ilk eşinden boşanamadığı için hiç evlenmemişlerdir.

MEMDUH ÜN KİMDİR?

FATMA GİRİK'İN ÇOCUĞU VAR MIYDI?