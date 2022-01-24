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Hayatını kaybeden Fatma Girik evli miydi? Fatma Girik eşi kim, Memduh Ün'le evli miydi?

Fatma Girik evli miydi? Hayatını kaybeden Fatma Girik eşi kim, kiminle evliydi?

Sabah saatlerinde usta oyuncu Fatma Girik 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yeşilçam sinemasının unutulmaz oyuncularından biri olan Fatma Girik'in hayatına dair detaylar araştırılıyor. Fatma Girik'in evli olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Fatma Girik eşi kim, Fatma Girik Memduh Ün'le evli miydi? Detaylar haberimizde...

24.01.2022 - 10:24 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Yeşilçam filmlerinin unutulmaz usta oyuncularından Fatma Girik sabah saatlerinde bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Vefatının ardından Fatma Girik'in hayatına dair detaylar araştırılıyor. Peki, Fatma Girik evli miydi, eşi kimdir?

  • FATMA GİRİK EVLİ MİYDİ?

    Usta sanatçı Fatma Girik sinemaya figüranlık yaparak başladı. Figüranlık yaptığı filmlerden birinin yönetmeni Memduh Ün'dü. Memduh Ün’le tanışması Girik’in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu. 

  • 1959 yılında Fatma Girik 16, Memduh Ün ise 39 yaşındayken beraberlikleri başlamıştır. Memduh Ün 1949’da Cahide Şen ile evlenmiş, ancak ayrılmalarına rağmen hiç boşanmamıştır. 

  • Fatma Girik'in "İlk ve son aşkım" dediği Memduh Ün ile, usta yönetmen Ün'ün ölümüne kadar 57 yıllık bir birliktelikleri olmuştur ancak Memduh Ün ilk eşinden boşanamadığı için hiç evlenmemişlerdir. 

    MEMDUH ÜN KİMDİR?

    FATMA GİRİK'İN ÇOCUĞU VAR MIYDI?

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