'Hayat Bugün'ün üçüncü bölüm tanıtımı yayınlandı!

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SHOW TV’nin yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, NBCUniversal Formats ve Universal Television’un başarılı dizisi ‘New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olan 'Hayat Bugün'ün üçüncü bölüm tanıtımı izleyicilerle buluştu. Gizem’i hastaneye getiren Barış’ın gözyaşları içinde büyük bir yıkım yaşadığı tanıtımda Derin ile Aras arasında yaşanan tatlı sert atışmalar devam ediyor. Suzan, Barış’ın kanser olduğunu Gizem’e söylemesi gerektiğini düşünürken, Barış’ın “Baba olmak istiyorum” sözleri dikkat çekiyor. Barış’ın hastanede bayılması ise korku dolu anlara sahne oluyor.

HAYAT BUGÜN’ÜN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kanser teşhisi konulmasına rağmen hastaneyi baştan yaratmaya, doktorların sorunlarını çözmeye devam eden Barış, ceza infaz kurumlarından gelen hastalara bakmak için vakıf hastanesi olarak gönüllü olmak istedi. Bu pilot programı televizyonda duyurması için Suzan’dan destek isteyen Barış, bir yandan da ceza infaz hastaları için ek bina inşaatını başlattı. Hastalığının kendisini yavaşlatmasına izin vermeyen Barış, sağlık şehitlerimizin isimlerini yazdırdığı panoyu amfinin duvarına asarak izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Tedavi olmayacağını söyleyen Barış’ın kararı karşısında şoke olan Suzan’dan karşı atak gecikmedi. Barış’ı dekanlığa bildirmekle tehdit eden Suzan, onu tedavi etmeye ikna edebilecek miydi? Öte yandan hastaneye gelen ve “kırık kalp sendromu” olan Verde, Derin ve Aras’ı karşı karşıya getirirken, Ali Haydar ve Andaç hasta bir çocuk için Barış’ın da desteğiyle tüm şartlarını zorladılar. Her iki vaka da mutlu sona bağlanırken, hastane yaşanan şiddet olayıyla sarsıldı. Ceylan’ı almak için gizlice hastaneye gelen Halit, olay çıkararak Andaç’a saldırdı. İkilinin boğuştuğu sırada son anda yetişip müdahale eden Barış, Andaç’ı kurtardı. Babasıyla gitmek istemeyen Ceylan telaşla kaçarken, Andaç’ın küçük kızı Lalin, Ceylan’ı gizlice takip etti. Lalin’in peşinden geldiğini gören Ceylan korkuyla küçük kızı geri göndermeye çalışırken Lalin, çukura düştü. Eski eşi Gizem’in dans gösterisine giden Barış, kendisini bekleyen kötü sürprizden habersizdi. Dans ettiği sırada fenalaşıp yere yığılan Gizem izleyenlere büyük bir korku yaşatırken Barış, eski eşinin yanına koştu. Genç kadının bacaklarından süzülen kanı gören Barış dehşete kapılırken, Gizem’in “Ben hamileyim” itirafıyla neye uğradığını şaşırdı.

‘Hayat Bugün’ün yönetmen koltuğunda Çiğdem Bozali otururken, uyarlama senaryo Ayça Üzüm ve Cansu Çoban tarafından kaleme alınıyor. Dizinin başrolünde ise Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol gibi başarılı isimler yer alıyor.

‘Hayat Bugün’, yeni bölümüyle 2 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!