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        Haberler Magazin 'Hayat Bilgisi' oyuncuları Gökçe Bahadır ile İpek Erdem, yıllar sonra buluştu - Magazin haberleri

        Gökçe Bahadır ile İpek Erdem, yıllar sonra buluştu

        2003 - 2005 arasında 'Hayat Bilgisi'nde birlikte rol alan Gökçe Bahadır ile İpek Erdem, yıllar sonra aynı fotoğrafta yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 15:23 Güncelleme: 12.02.2025 - 15:23
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        Yıllar sonra buluştular
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        Bir dönemin sevilen gençlik dizilerinden olan 'Hayat Bilgisi', Gökçe Bahadır ve İpek Erdem gibi isimlerin yıldızını parlatmıştı.

        Gökçe Bahadır, 'Törpü Yeliz', İpek Erdem ise 'Barbie Gamze' rolünü canlandırmıştı.

        Ünlü oyuncular, yıllar sonra bir araya geldi. İkili, buluşmalarına dair anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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        #İpek Erdem
        #Gökçe Bahadır
        #Hayat Bilgisi

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