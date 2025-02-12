Gökçe Bahadır ile İpek Erdem, yıllar sonra buluştu
2003 - 2005 arasında 'Hayat Bilgisi'nde birlikte rol alan Gökçe Bahadır ile İpek Erdem, yıllar sonra aynı fotoğrafta yer aldı
Giriş: 12.02.2025 - 15:23 Güncelleme: 12.02.2025 - 15:23
Bir dönemin sevilen gençlik dizilerinden olan 'Hayat Bilgisi', Gökçe Bahadır ve İpek Erdem gibi isimlerin yıldızını parlatmıştı.
Gökçe Bahadır, 'Törpü Yeliz', İpek Erdem ise 'Barbie Gamze' rolünü canlandırmıştı.
Ünlü oyuncular, yıllar sonra bir araya geldi. İkili, buluşmalarına dair anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ