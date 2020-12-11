Kesin korunacak hassas alanlar arasındaki Kayaköy Ören Yeri, her yıl özellikle yaz aylarında çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.
AA'nın haberine göre Kayaköy kış aylarında da terkedilmiş evler arasına süzülen sisin de etkisiyle ziyaretçilerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.
Bölgede etkili olan sisi görüntülemek isteyen fotoğrafçılar, güneş doğmadan ören yerine gelerek hem eşsiz fotoğraflar çekme fırsatı buluyor, hem de tarihin içinde yolculuğa çıkıyor. Ören yerinde yaklaşık 400 ev, 2 kilise ve şapeller bulunuyor.
Havadan da görüntülenen Kayaköy, üzerine çöken sisle birlikte oluşan terk edilmiş, hüzünlü manzarasıyla ilgi odağı oluyor. Çekilen görüntülerde doğal güzelliklerin arasında çatıları olmayan yüzlerce ev ve köyün zirvesinde bir yapıda dalgalanan Türk bayrağı ile hayranlık uyandırıyor.
"KIŞIN BİZE DOĞAL BİR STÜDYO OLUŞTURUYOR"
Fotoğraf sanatçısı Semih Soycan, ilçenin en önemli turistik noktalarından olan Kayaköy'ün eşsiz manzarası ile fotoğraf tutkunları cezbettiğini söyledi.
Terk edilmiş evlerin turistlerin ve fotoğrafçıların ilgisini çektiğini belirten Soycan, "Kışın bize doğal bir stüdyo oluşuyor. Havanın yağmasının ardından ertesi günü etkili olan sis doğal bir güzellik oluşturuyor. Bu anlamda Kayaköy, sektörümüzle ilgili önemli yere sahip" dedi.
Soycan, bölgede ani hava değişimleri nedeniyle sisin sıklıkla etkili olduğunu, böylece Kayaköy’ün de hayalet şehri andırdığını ifade etti.
Güneş doğmadan önce fotoğraf çekmek için bölgeye geldiklerini ve belli noktalardan Kayaköy'ü görüntülediklerini anlatan Soycan, "Bölgede evlenen birçok çift de Kayaköy manzarasıyla fotoğraf çektiriyor. Terkedilmiş kaya evler, fotoğrafa farklı bir hava veriyor. Buraya hayalet köy denmesinin en büyük sebebi de sis. Terkedilmiş kaya evler sisle bütünleşince hayalet şehir gibi görünüyor. Gün aydınlanırken sis de yavaşça dağılıyor" diye konuştu.
Soycan, sosyal medya hesaplarından paylaştığı Kayaköy fotoğraflarının da birçok fotoğraf sanatçısı ve vatandaşın beğenisini topladığını dile getirdi.
"TARİHİ DEĞERLERİ YAŞATACAĞIZ"
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da Kayaköy’ün hikayesi ve tarihi dokusuyla ziyaretçilerin ilgi odağı olduğunu kaydetti.Kayaköy Ören Yeri’nin kış aylarında sisle birlikte bambaşka bir güzelliğe büründüğünü vurgulayan Karaca, şöyle konuştu:
"Yaz aylarında ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı, kent kışın daha sakin oluyor. Kayaköy üzerinde etkili olan sis ise kışın ilçeye ziyarete gelenlere eşsiz bir manzara sunuyor. Yıllar önce terkedilen kaya evler arasında dolaşan misafirlerimiz, manzarayla birlikte tarihte kısa bir yolculuğa da çıkıyor. Türkiye ve dünya çapında tanınan birçok sanatçının ziyaret ettiği, film ya da klip çektiği ören yerinin tanınırlığının daha da artması için çalışıyoruz. Kayaköy'ün korunması ve tarihi değerimizin gelecek nesillere aktarmak için mücadele ediyoruz."
5 BİN YILLIK GEÇMİŞİ VAR"
Bir tepenin yamacına kurulmuş Rumlar döneminden kalma Kayaköy'ün geçmişi M.Ö. 3000'lere kadar gidiyor. Kurtuluş savaşı sonrası 1923 yılındaki mübadele anlaşmasıyla terk edilen ve Türkler'in yaşamaya başladığı köy, 1957'deki Fethiye depreminden etkilenmişti. Bölgedeki evlerin hasar görmesinin ardından köydeki yerleşik yaşam da sona ermişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Kayaköy Ören Yeri olarak turizme kazandırılan köy, yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.
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