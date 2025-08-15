Hayal Köseoğlu'nun baba acısı: Kor ateş gibi düştü içime

Hayal Köseoğlu, 11 Ağustos'ta babası Yiğit Köseoğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Ünlü oyuncu, acı haberi; "Maalesef güzeller güzeli babam Yiğit Köseoğlu'nu bir senelik mücadelesi sonunda kaybettik. Telefonları açamıyorum, konuşacak halim yok. Ne olur kusuruma bakmayın. Dua eden, süreçte yanımızda olan herkese teşekkürler" sözleriyle paylaşmıştı.

Babasının vefatının ardından zor günler geçiren oyuncu, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Babasına olan özlemini dile getiren Hayal Köseoğlu, duygusal mesajında şu ifadeleri kullandı; "Yazdığınız mesajları görüyorum. Ne kadar sevgi dolu, güzel insanlar biriktirmişim. Uzak, yakın, hepinizin mesajları bana kocaman bir sevgi hissettirdi. İnsan, kendisini en çok seven iki insandan birini kaybedince, o yoğun sevgiye ihtiyaç duyuyormuş gerçekten ama lütfen kusuruma bakmayın, tüm gün uyuyorum, saatlerce scroll yapıp beynimi uyuşturuyorum ve akşam bayılmaya çalışıyorum. Şimdi acım çok taze. Sanki içime sığmıyor. Cevap verebilecek mecali bulamıyorum. Ama bilin ki çok kıymetli. Çok teşekkür ederim. Bu günler de geçecek biliyorum. Babasını kaybeden tek kız evlat ben değilim, onu da biliyorum. Ama güzel gözlümün geri gelmeyeceğini bilmek kor ateş gibi düştü içime. Başa çıkmak çok zor. Ama sizi çok seviyorum güzel dostlarım. Tekrar teşekkürler."