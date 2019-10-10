Havyar; balık yumurtasına verilen genel bir isimdir. Her balığın yumurtası havyar olarak adlandırılsa da tüm havyarların yemek için kullanılması mümkün olmamaktadır. Havyarların çıkarılmış olduğu balığın kaliteleri ve çeşitleri farklı ve ayrı çeşitte olmaktadır. Hazar Denizi’nden çıkarılan en kıymetli ve en kaliteli havyar olarak bilinmektedir. Çiroz ve Mersin balığı gibi türlerdeki balıklardan çıkarılan havyarlar en fazla lezzetli olan kıymet içeren havyarlar arasında yer alır. Siyah renkte olan bu havyar oldukça meşhur olan havyarlardandır. Beluga havyarı siyah renkli havyarlar arasında en pahalı ve en değerli olan havyar olarak adlandırılır.

Havyar Nasıl Üretilir?

Havyar elde edilecek balık canlı olarak yakalanmalıdır. Kesinlikle balığın ölmemesi önem taşır. Çünkü balığın içi açılarak sahip olduğu havyarlar içerisinden alınarak elde edilir. Havyarın alınmasından sonra balığın tekrar karnı dikilerek denize bırakılmaktadır. Bu sayede bu uygulama ile bir balıktan çok kez havyar elde edilmesi sağlanmaktadır.

Havyar çeşitleri arasında en değerli olan Beluga havyarının çapı ortalama olarak 2,5 – 3 mm olan havyarın rengi de siyahtır ve tereyağı tadını anımsatan bir his yaratır. Bu havyar yalnızca Mersin balığından alınarak elde edilmektedir. 15 kg havyar bir balıktan yaklaşık olarak elde edilebilir miktar olarak belirtilmektedir. Çin ve Rusya arasındaki Amur Nehrinde bulunan balıklardan elde edilen diğer değerli havyar ise; Kaluga havyarıdır. Kaluga havyarının Beluga havyarına göre daha küçük olması ve koyu olması özelliği bulunmaktadır. Sevruga havyarı ise; adi mersin balığından çıkarılmakta olan bir tür havyardır. Kolay olarak bulunabilme imkanı ile oldukça da ucuz olarak satılmaktadır.

Bizans İmparatorları ve İran Şahları tarafından sürekli olarak tüketilmesi ile zamanında imparatorların yemeği olarak anılmasına etken olmuştur. Havyar oldukça zor bulunan ve pahalı olması nedeniyle zengin gıdası olarak kabul edilen bir türdür. Genelde maddi imkânları olanlar satın alabilir ve tadabilir. Artık havyarla yapılabilen bazı krem türleri de piyasada satılmaktadır. Yüksek enerji veren ve protein katkısı fazla olan havyar; cildin onarılmasında da etkili olabilecek özellikleri de içermesi nedeniyle bu sektörde de kullanılmaya başlanmıştır. Cildi nemlendirerek onarması, kırışıklık gidermesi ve cilt sorunlarına çözüm getirmesi nedeni ile sosyete de tercih edilen kremler arasında yer alır.

Rusya, İran ve Azerbaycan gibi ülkeler havyar üretimi yapan ülkelerdendir. %80 ‘lik havyar üretimini Azerbaycan yapmaktadır. Türkiye’de pek üretilemeyen havyar nadir olarak çıkarılmaktadır. Sadece; Adana ve Bodrum illerin de havyar üretimi üzerine kurulmuş tesisler mevcuttur. Adana’da üretilmekte olan havyarların yurt dışına ihraç edilmesi sağlanmaktadır. Fiska adlı çeşidi olan havyar; Türkiye’de kefal balıklarından çıkarılan havyar çeşididir.

Havyar genelde içki masalarının mezeleri olarak da kabul görür. Genelde kaliteli ve elit kesimlerin içtiği içkilere meze olmaktadır. Kanepe ekmeklerine sürülerek tüketilen havyar; yanında bazı krema ve soslarla da tüketilebilmektedir. Sade olarak pek tüketilmesi tavsiye edilmez. Yalnız tüketilmesi hem ağır gelir hem de ağızda buruk bir tat oluşturması açısından pek hoş olmaz. Fiyat olarak oldukça pahalı olan havyar türüne göre fiyatı değişebilmektedir.