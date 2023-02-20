Havuçlu Kek Nasıl Yapılır ve Tarifi Nedir? Havuçlu Kek Tarifi, Yapılışı ve Malzemeleri Nelerdir?

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Çay saatlerinizde sağlıklı bir şey atıştırmak isteyenlerden misiniz? O zaman bu tarif sizin için de vazgeçilmez olacak. Piştiğinde evi mis gibi saran kokusu ile herkesin iştahını kabartacak olan havuçlu kek, yiyenin damağında iz bırakacak. İçeriği bakımında sadece çay saatlerinizin değil, çocukların beslenmeleri içinde sağlıklı bir atıştırmalık olacak.

Kaç kişilik: 8-10

Hazırlama süresi: 10 dk.

Pişirme süresi: 45 dk.

Kalori: 150 kcal/Dilim

HAVUÇLU KEK MALZEMELERİ

3 Yumurta

1,5 Su bardağı toz şeker

1 Su bardağı süt

2,5 Su bardağı un

1 Su bardağı sıvı yağ

2 Orta boy havuç

1 Su bardağı ceviz içi

1 Tatlı kaşığı tarçın

1 Paket kabartma Tozu

1 Paket vanilya

HAVUÇLU KEK NASIL YAPILIR?

Yapılış-1

Öncelikle yumurta ve şekeri derin bir kaba alıp mikser yardımı ile 4-5 dk kadar, karışım köpük halini alana dek çırpalım.

Sonra sırası ile süt ve sıvı yağı ekleyip çırpmaya devam edelim.

Unu elek yardımı ile karışıma yavaş yavaş ekleyerek çırpma işlemine devam edelim.

Vanilyayı ve kabartma tozunu ekleyip yavaşça çırpma işini sonlandıralım.

Rendelenmiş havuç, ceviz parçaları ve tarçını ekleyip spatula ile aynı yöne doğru karıştırıp malzemelerin karıştığından emin olalım.

Kek kalıbını yağlayıp harcımızı dökelim.

Önceden 180 derece ısıtılmış fırınımızda 45 dk kadar pişirelim.

Havuçlu Kekin Püf Noktaları;

Malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin,

Yumurta ve şekerin çırpma süresi kekinizin daha kabarık olmasını sağlar,

Kabartma tozunu koyduktan sonra harcınızı çok hızlı karıştırmayın,

Rafine şeker yerine, esmer şeker yada Hindistan cevizi şekeri kullanırsanız kekiniz daha sağlıklı olur.

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Haberi Hazırlayan : Gülçin Bereket