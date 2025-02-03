Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Havaların soğuması ile kış depresyonuna girdiyseniz, bu yöntemlerle atlatabilmeniz sandığınızdan çok daha kolay olabilir!

        Kış depresyonu neden olur? Kış depresyonunun belirtileri nelerdir?

        Havaların soğuması ve evde daha fazla vakit geçirme durumu, beraberinde isteksizlik ve yaşamdan zevk almama gibi sorunlara neden olabiliyor. Kış depresyonundan kurtulmak, hayatınıza entegre etmesi ve uygulaması kolay yöntemlerle sanıldığı kadar zor değil.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 09:30 Güncelleme: 03.02.2025 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kış depresyonundan kurtulmanın yolları...
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kışın gelmesiyle gün ışığından faydalanma süresi de kısaldı. Soğuk havaların beraberinde kapalı ortamlarda vakit geçirme süresini artırması ve sosyalleşme olanaklarını kısıtlamasından dolayı, kış depresyonu da kaçınılmaz olabiliyor.

        KIŞ DEPRESYONU NEDİR?

        Yılın belli zamanlarında ortaya çıkan ve kendini tekrarlayan duygudurum değişikliği “mevsimsel duygudurum bozukluğu” olarak adlandırılır. En sık karşılaşılan alt tipi, “kış tipi mevsimsel duygudurum bozukluğu”dur. Kış depresyonu olarak da adlandırılan bu bozukluk depresif semptomların sonbahar ve kış aylarında görüldüğü; ilkbahar ve yaz aylarında ise bu belirtilerin yok olduğu bir rahatsızlıktır.

        REKLAM

        KIŞ DEPRESYONUNU KLİNİK DEPRESYONDAN AYIRAN FARKLILIKLAR

        - Her yıl üst üste, benzer zamanlarda tekrarlanması ve mevsime bağlı yaşanması halinde, kişinin kış depresyonunda olduğundan söz etmek mümkündür.

        - Aşırı enerji kaybı, aşırı uyku hali, gün içinde devamlı yorgunluk hissi, gece uykuya dalma ve sabah uyanmada güçlük çekilir.

        - Mevsimsel depresyon yaşayan kişiler evde, işte ve okulda önemli sorunlar yaşayabilir. Bir projeye başlamak, başlanan işi bitirmek, iş bölümü ve uzun vadeli planlar yapmak, irade gerektiren kararlar vermek gibi konularda güçlük çekebilir, normalde keyif alarak yaptıkları birçok faaliyeti yapmakta zorlanabilirler.

        - Daha çok içe kapanılır, yakın çevreyle daha az zaman geçirilir.

        Yaşadığınız şeyin adı 'distimi' olabilir!
        Yaşadığınız şeyin adı 'distimi' olabilir!
        Aşırı mutluluk depresyon belirtisi mi?
        Aşırı mutluluk depresyon belirtisi mi?

        KIŞ DEPRESYONU BELİRTİLERİ NELERDİR?

        Kış depresyonu yaşayan bireylerde enerji kaybı ve olumsuz duygulanım gibi tipik belirtiler görülür. Bunlara ek olarak;

        REKLAM

        - İştah kaybı veya artışı,

        - Uykuda azalma veya artma,

        - İsteksizlik,

        - Ümitsizlik,

        - Yorgunluk,

        - Sinirlilik,

        - Ölüm ve intihar üzerine yoğunlaşan düşünceler gibi çeşitli belirtiler ortaya çıkabilir.

        KIŞ DEPRESYONU GENELLİKLE KİMLERDE GÖRÜLÜR?

        Her yaştan bireyde kış depresyonu görülmekle birlikte, ilk şikayetin ortaya çıkma yaşı genç erişkin yaşlardır. Kış depresyonu da diğer depresyon biçimleri gibi kadınlarda, erkeklere oranla iki kat daha sık görülmektedir. Ayrıca bipolar bozukluk gibi bazı psikolojik rahatsızlıkları yaşayan bireylerin depresyon şikayeti mevsimsel olarak çok fazla değişebildiği için kış depresyonu yaşama ihtimalleri de daha yüksektir.

        KIŞ DEPRESYONUNDAN KURTULMANIN PÜF NOKTALARI

        1. GÜN IŞIĞI ALMAYA ÇALIŞIN

        Hava serin ve karanlık diye güneş ışığından vazgeçmeyin! Özellikle gündüzleri bulutlu bile olsa dışarı çıkın ve güneş ışığını görün. Güneş ışığı doğal olarak beynin duygusal merkezini uyarır ve insanın iyi hissetmesini sağlar. Erken kalkın, perdeleri açın, dışarı çıkın.

        REKLAM

        2. SPORA VAKİT AYIRIN

        Soğuk hava terlememek için özür değildir. Spor merkezinde, evde veya hatta tercihen dışarıda kalbiniz 140’ın üzerinde çarpsın! Sadece kiloyu korumak ve sağlıklı kalmak için değil, günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için de spora vakit ayırın. İyi bir egzersizin etkisi saatlerce sürer. Gün içinde daha fazla enerjiniz olur, metabolizmanız hızlanır, iyi hissettiren hormonlar salgılanır. Düzenli egzersiz kış uykusuna çekilmeye meyilli bedene yaşadığını hissettirir.

        3. ŞEKER TÜKETİMİNE DİKKAT

        Mutluluk, zindelik ve canlılık hissi veren seretonin hormonunun seviyesi düştüğünde, karbonhidratlara ve şekerli gıdaları tüketme isteği artar. Kışın özellikle de tatlı yeme eğilimi artar. Şekerli ve beyaz unlu gıdalara bağımlılık fizyolojik bir gerçektir. Bunlar bedende uyuşturucular gibi biyokimyasal sistemleri etkiler. Ne yediğiniz nasıl hissettiğinizi ciddi ölçüde etkiler.

        4. SOSYAL HAYATINIZA ÖNEM VERİN

        Arkadaşların, ailenin, iş arkadaşlarının, komşuları önemini azımsamayın. Her şeyi boş vermek istediğinizde kim size el uzatır? Sizi destekleyecek insanları aklınızda tutun, ihtiyaç duyduğunuzda size cesaretlendirmelerine izin verin. Bazen bir telefon, kahve sohbeti veya e-mail sizİ canlandırır.

        REKLAM

        5. KIŞA HEYECAN KATIN

        Bir şeyi yaşamayı beklemek insanı motive eder. Kış, havaların ısınmasını beklemek için çok uzundur. Size heyecan verecek bir hafta sonu gezisi, gece planı veya spor planları kışınıza renk katacaktır. Kayak, kızak, kar yürüyüşü, buz pateni gibi faaliyetleri heyecanla bekleyebilirsiniz.

        6. KENDİNİZE ZAMAN AYIRIN

        Meşgulsünüz. İş, ders, aile, arkadaşlar, randevular, buluşmalar meşgul olmaktan hoşlansanız dahi herkesin sakin kalmaya ihtiyacı vardır. Bazı sorumluluklara veya davetlere ‘Hayır’ demekten kaçınmayın ve birkaç dakika hiçbir şey yapmadan geçirin. Bu zamanda dikkatinizi içe döndürüp ruhsal olarak sakinleşmeye, bedensel olarak gevşemeye ayırın. Kendinize yardımcı olacak gevşeme egzersizlerini gündeme alın.

        7. UYKUNUZU DÜZENLEYİN

        İnsanlar soğuk havalarda doğal olarak daha uzun uyur. Bu fizyolojik bir ihtiyaçtır ve buna saygı göstermek gerekir. Zamanı iyi kullanarak ve disiplinli olarak, geceleri 7-8 saat uyumayı hedefleyin. Yatma ve kalkma saatini belli bir düzene oturtmak, hayata ritmini verir ve enerji seviyesini arttırır. İhtiyacınız olan düzeni bulun. Özellikle de hafta sonları çok fazla uyumamaya özen gösterin, bu insanı daha yorgun düşürebilir.

        8. ODANIZ AYDINLIK OLSUN

        Kış depresyonunun belirtilerinden biri sabahları uyanmada yaşanan zorluktur. Kişi yeterinde uyumuş olsa bile yataktan kalkmak istemez. Yatak odasında zaman ayarlı aydınlatma sistemi kurmak ve alarmınız çalmadan yarım saat önce suni de olsa yatağınızda gün doğumunu hissetmek uyanmayı kolaylaştırır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kabine toplanıyor
        Kabine toplanıyor
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        4 ayda 3 yeni modeli Türkiye'ye getirecek
        4 ayda 3 yeni modeli Türkiye'ye getirecek
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        İstihdamda Suriyeli işçi alarmı
        İstihdamda Suriyeli işçi alarmı
        30 gün bitki bazlı beslendiler! İşte vücutlarındaki 6 şaşırtıcı değişiklik
        30 gün bitki bazlı beslendiler! İşte vücutlarındaki 6 şaşırtıcı değişiklik
        Büyüleyen kuğular nefes kesti!
        Büyüleyen kuğular nefes kesti!
        Yağış yok; sis, pus ve buzlanma uyarısı
        Yağış yok; sis, pus ve buzlanma uyarısı
        ABD'de düzensiz göçle mücadele protesto edildi
        ABD'de düzensiz göçle mücadele protesto edildi
        Genç kızların imdadına jandarma yetişti
        Genç kızların imdadına jandarma yetişti
        7 araca çarpıp köprüden uçtu! 3 ölü, 22 yaralı
        7 araca çarpıp köprüden uçtu! 3 ölü, 22 yaralı
        Baba Gültekin'den Yargıtay'ın kararına tepki
        Baba Gültekin'den Yargıtay'ın kararına tepki
        Küfürleşmeyle başlayan kavga cinayetle bitti
        Küfürleşmeyle başlayan kavga cinayetle bitti
        Galatasaray'dan sert açıklama!
        Galatasaray'dan sert açıklama!
        "F.Bahçe beklemediği bir Rizespor gördü"
        "F.Bahçe beklemediği bir Rizespor gördü"
        Habertürk Anasayfa