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        Haberler Bilgi Yaşam Havaların ısınmasıyla birlikte artan migren ataklarına karşı neler yapılmalıdır?

        Baharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte artan migren ataklarına karşı neler yapılmalı?

        Baharın gelişiyle birlikte artan sıcaklıklar, migren hastalarında alarm zillerini çaldırıyor. Gündelik yaşamı sekteye uğratan bu ataklara karşı neler yapılabilir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2025 - 13:30 Güncelleme: 19.04.2025 - 13:30
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        Baharda artan migren atağı için ne yapmalı?
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        Hava sıcaklığı arttıkça baş ağrısı da beraberinde gelir. Migren hastaları için sıcak havalarda artan migren ataklarına karşı hayatı kolaylaştıracak öneriler neler?

        SICAK HAVALARDA MİGRENİ TETİKLEYEN FAKTÖRLER

        Migren, hayat kalitesini ciddi şekilde etkileyen, yoğun ve uzun süreli baş ağrılarına neden olan bir sağlık sorunu. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklık ve nem oranı, migren ataklarının daha sık ve şiddetli yaşanmasına sebep olabilir. Ancak bazı önlemlerle bu atakları azaltmak ve daha hafif atlatmak mümkün.

        DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        HAVA DURUMUNU TAKİP EDİN

        Hava sıcaklığındaki artış migren atağı riskini artırabilir. Hava durumunu önceden takip ederek kıyafet ve planlarınızı buna göre yapmanız, tetikleyici koşullardan kaçınmanıza yardımcı olur. Hava durumu uygulamaları veya dijital barometreler bu konuda oldukça işe yarar.

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        GÜNEŞ IŞIĞINA KARŞI GÖZLERİNİZİ KORUYUN

        Parlak güneş ışığı, özellikle de su yüzeylerinden yansıyan parlamalar, migreni tetikleyebilir. Güneş gözlüğü kullanmak bu nedenle oldukça önemlidir. Ancak sıradan güneş gözlüklerinin ötesinde, ışık hassasiyetine özel olarak tasarlanmış FL-41 filtreli migren gözlükleri çok daha etkili olabilir.

        SIVI KAYBINA KARŞI HAZIRLIKLI OLUN

        Yüksek sıcaklıklar vücuttan sıvı ve sodyum kaybına neden olur, bu da dolaşım sistemini etkileyerek migreni tetikleyebilir. Günde yeterli miktarda su içmenin yanı sıra su açısından zengin meyve ve sebzeler tüketmek de son derece önemlidir. Alkol ve kafein alımını sınırlamak, sıvı dengesini korumaya yardımcı olur.

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        AÇIK HAVADA SPOR YAPARKEN ZAMANA DİKKAT

        Sıcak havalarda sporlarınızı sabah erken saatlere veya akşam serinliğine kaydırın. Öğle saatlerinde, özellikle 11.00 ile 17.00 arasında güneşin altında egzersiz yapmak hem fiziksel stres yaratır hem de migren atağını tetikleyebilir. Mümkünse spor aktivitelerinizi kapalı alanlarda gerçekleştirin.

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        DIŞARIDA ZAMAN GEÇİRMEK İÇİN DOĞRU SEÇİMLER YAPIN

        Sıcak havalar sizi eve hapsetmek zorunda değil. Ancak dışarıda bulunurken serinleyebileceğiniz bir alanın yakınlarda olması önemlidir. Plajda, parkta ya da piknikte bulunduğunuzda bir kafe, araba ya da gölgelik alan gibi kaçabileceğiniz bir yer belirleyin.

        TETİKLEYİCİ YİYECEKLERDEN UZAK DURUN

        Sıcak havalarda sıkça yer bulan sucuk, sosis, peynir ve lahana turşusu gibi işlenmiş gıdalar migreni tetikleyebilir. Bunun yerine, magnezyum ve B2 vitamini açısından zengin, zencefil ve omega-3 içeren besinleri tercih edin. Izgara somon, taze salatalar ve zencefilli içecekler sağlıklı ve lezzetli alternatiflerdir.

        ETKİNLİK SEÇİMLERİNİZDE DİKKATLİ OLUN

        3D sinema, hız trenleri veya yoğun fiziksel aktivite gerektiren açık hava oyunları migren hastaları için uygun olmayabilir. Parlak ışıklar, ani hareketler ve sıcaklık değişimleri migren atağını kolayca tetikleyebilir. Eğlenceli bir gün geçirmek isterken sağlık sorunu yaşamamak için seçici olun.

        UYKU DÜZENİNİZE SADIK KALIN

        Düzensiz uyku, migrenin en yaygın tetikleyicilerinden biridir. Yaz aylarında bile yatma ve kalkma saatlerinizi sabit tutmaya çalışın. Melatonin seviyelerini dengede tutmak ve kaliteli bir uyku sağlamak için uyumadan önce ekran kullanımını sınırlayın ve karanlık bir ortamda uyuyun.

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        ISI DEĞİŞİKLİKLERİNE DİKKAT EDİN

        Çok sıcak bir ortamdan aniden çok soğuk bir ortama geçmek (ya da tam tersi) migren ataklarını tetikleyebilir. Isı farkı 5 dereceyi geçtiğinde risk yüzde 7,5 artar. Bu nedenle klima ile serinletilen alanlarda fazla kalmaktan kaçının ve evde ortam sıcaklığını sabit tutmaya özen gösterin.

        SEYAHATTE MİGRENİ UNUTMAYIN

        Tatiller migren için birçok riski beraberinde getirir: Uyku düzeninin bozulması, yolculuk stresi ve farklı beslenme alışkanlıkları gibi. Uzun yolculuklar sırasında sık molalar vermek, yeterince su içmek ve gerekiyorsa melatonin veya ağrı kesici takviyesi almak, atak riskini azaltabilir. Uçakla seyahat ederken boyun desteği sağlayacak bir yastık da oldukça faydalıdır.

        Görsel Kaynak: shutterstock

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