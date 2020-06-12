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Türkiye’deki harekât merkezlerinden komuta edilerek uzak mesafe harekât görevlerinin kesintisiz olarak icra edilmesini denemek ve geliştirmek maksadıyla 11 Haziran 2020 tarihinde Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla “Açık Deniz Eğitimi” gerçekleştirildi.

Faaliyete katılan 17 uçak Eskişehir’de konuşlu bulunan Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına bağlı Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi (BHHM) harekat komutasında, 8 fırkateyn ve korvet ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekât kontrolünde ve Kuzey Görev Grup Komutanlığı Taktik Komutasında görevlerini icra etti. Açık Deniz Eğitimi’ne katılan deniz unsurları, tatbikat öncesinde Akdeniz’in değişik bölgelerinde yerlerini aldı.

Türk karasularından itibaren yaklaşık 1050 NM (2000 km)'lik rota boyunca gerçekleşen ve 8 saat süren görev kapsamında komuta kontrol usulleri denendi; havada yakıt ikmal, deniz-hava müşterek eğitimi ile hava ve deniz resmi aktarım eğitimleri icra edildi.