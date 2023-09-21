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Üniversite bölüm tercihlerini yapan öğrencilerin dikkatini çeken bölümlerden bir tanesi de Hava Lojistiği bölümüdür. “Hava Lojistiği bölümü nedir?” sorusuna kısaca şöyle cevap vermek mümkündür: Hava Lojistiği Bölümü, özellikle havayolu taşımacılığı ve lojistik konularına odaklanan bir akademik programı ifade eder. Bu bölümde öğrencilere havacılık sektöründe lojistik yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, taşımacılık planlaması, depolama, dağıtım, envanter yönetimi gibi konuları öğretilir. Bu sayede öğrenciler, havacılık sektöründeki tedarik zinciri süreçlerini anlamak ve yönetmek için gerekli bilgi ve becerileri kazanırlar. Bu beceriler doğrultusunda Hava Lojistiği mezunları iş olanakları da oldukça artmaktadır. Öğrencilerin merak ettiği bir diğer husus da Hava Lojistiği bölümü eğitim süresi kaç yıl konusudur. Hava Lojistiği bölümü 2 yıllık bir ön lisans bölümüdür.

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Hava Lojistiği Mezunları İş Olanakları Nelerdir?

Hava Lojistiği Bölümü mezunları genellikle havacılık sektöründe çeşitli pozisyonlarda çalışabilirler. Bu çeşitlilikten dolayı Hava Lojistiği mezunları nerede çalışır sorusuna verilebilecek cevap sayısı da epey fazladır. İş olanakları, havayolu şirketleri, havaalanları, kargo firmaları, lojistik şirketleri, tedarik zinciri yönetimi firmaları gibi çeşitli sektörlerde bulunabilir. Hava Lojistiği mezunları ne iş yapar diye merak edenler için mezunlar aşağıdaki gibi pozisyonlarda çalışabilirler:

Tedarik Zinciri Yöneticisi: Havacılıkta tedarik zinciri yöneticileri, hammadde temininden ürünün son kullanıcıya ulaştığı noktaya kadar olan tüm süreçleri planlar ve yönetir.

Kargo ve Taşıma Yöneticisi: Havayolu şirketlerinin kargo bölümlerinde çalışarak, kargo taşımacılığı süreçlerini yönetirler

Depo Yöneticisi: Havacılık sektöründe depo yöneticileri, malzemelerin depolanması, envanter yönetimi ve dağıtım süreçlerini denetler.

Taşıma Planlama Uzmanı: Uçak seferlerinin düzenlenmesi, rota planlaması ve taşıma organizasyonu gibi konularda uzmanlaşırlar.

Lojistik Analisti: Veri analizi ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi için analizler yaparak, lojistik operasyonlarını optimize etmeye çalışırlar.

Havacılık Danışmanı: Havacılık sektöründeki şirketlere veya kuruluşlara, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi konularında danışmanlık sağlarlar.

Hava Lojistiği Bölümü mezunlarının çalışabileceği bazı potansiyel iş yerleri şunlar olabilir:

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Havayolu Şirketleri (örneğin, kargo taşımacılığı, yolcu taşımacılığı)

Havaalanları (terminal yönetimi, kargo operasyonları)

Kargo Firmaları

Lojistik Şirketleri

Tedarik Zinciri Yönetimi Firmaları

Uluslararası Taşıma Şirketleri

Kamu Sektörü (Ulaştırma Bakanlığı, Sivil Havacılık Kurumu gibi)

Kargo ve Lojistik Bölümleri

Üretim ve Dağıtım Şirketleri

Havacılık sektörünün sürekli büyümesi ve gelişmesi, Hava Lojistiği Bölümü mezunları için iş imkanlarını da artırabilir. Ancak, sektördeki rekabeti göz önünde bulundurarak, mezunların güçlü analitik becerilere, iletişim yeteneğine ve tedarik zinciri yönetimi konusundaki derin bilgiye sahip olmaları önemlidir.

Hava Lojistiği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Hava Lojistiği Bölümü dersleri, öğrencilere havacılık sektöründeki tedarik zinciri yönetimi, taşımacılık planlaması ve lojistik süreçlerini anlamalarını sağlayan çeşitli konuları kapsar. Öğrencilere genel olarak havacılık alanındaki lojistik stratejilerini ve operasyonlarını yönetme becerileri kazandırılır.

Dersler arasında tedarik zinciri yönetimi, lojistik yönetimi, hava taşımacılığı, havaalanı işletmeciliği, envanter yönetimi, depo yönetimi, taşıma planlaması ve rota optimizasyonu gibi temel konular bulunur. Öğrencilere, taşımacılık ve tedarik zinciri yönetimi yazılımlarını kullanarak veri analizi yapma ve operasyonel kararlar alma yetenekleri de kazandırılır.

Ayrıca, uluslararası lojistik, gümrük ve taşıma düzenlemeleri, hava kargo operasyonları, lojistik ağ tasarımı gibi konular da ele alınabilir. İşletme, ekonomi ve pazarlama dersleri de programın bir parçası olabilir, çünkü bu alanlardaki temel bilgiler havacılık lojistiği yönetiminde de önemlidir.

Pratik deneyimler sağlamak amacıyla saha ziyaretleri, staj imkanları veya projeler de programa dahil edilebilir. Böylece öğrenciler, gerçek dünya uygulamalarını anlama fırsatı bulurlar.

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