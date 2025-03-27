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        Haberler Gündem Çevre Hava kirliliği milyonlarca can aldı | Son dakika haberleri

        Hava kirliliği milyonlarca can aldı

        Dünya Bankası, hava kirliliğinin her yıl yaklaşık 5,7 milyon kişinin hayatına mal olduğunu ve ölümlerin yüzde 95'inin düşük ve orta gelirli ülkelerde görüldüğünü bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 22:29 Güncelleme: 27.03.2025 - 22:29
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        Hava kirliliği milyonlarca can aldı
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        Dünya Bankası, "Yaşanabilir Bir Gezegende Temiz Havaya Erişimin Hızlandırılması" başlıklı raporunu yayımladı.

        Raporda, hava kirliliğinin her yıl dünya genelinde yaklaşık 5,7 milyon insanın ölümüne neden olduğu ifade edildi.

        Ölümlerin yüzde 95'inin düşük ve orta gelirli ülkelerde gerçekleştiği belirtilen raporda, sağlık üzerindeki etkileri, üretkenlik kayıpları ve azalan yaşam süresi nedeniyle hava kirliliğinin küresel gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yaklaşık yüzde 5'ine eş değer bir ekonomik kayba yol açtığının tahmin edildiği aktarıldı.

        Raporda, hedefe yönelik politika eylemleriyle tehlikeli düzeyde yüksek hava kirliliğine maruz kalan insan sayısının 2040'a kadar yarı yarıya azaltılabileceği vurgulandı.

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        Küresel ölçekte dış ortam hava kirliliğinin büyük bölümünün insan faaliyetlerinden kaynaklandığı kaydedilen raporda, tarım, kentsel gelişim, ulaşım, sanayi ile evsel pişirme ve ısınma gibi hava kirliliğine neden olan alanlardaki politika değişikliklerinin, havadaki sağlığa zararlı partikül maddelerin azaltılmasına yardımcı olabileceğine işaret edildi.

        Bankanın raporunda, hava kirliliğini azaltırken enerji bağımsızlığını destekleyen veya emisyonları düşüren önlemler gibi birden fazla hedefi aynı anda gerçekleştiren politikaların, soruna verimli ve maliyet etkin bir çözüm sunabileceği ifade edildi.

        Raporda, entegre kirlilik yönetimi politikalarının ekonomik faydalarının 2040 yılına kadar 2,4 trilyon dolara kadar çıkabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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