Meteoroloji saat verdi! Marmara'da fırtına!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AA'da yer alan habere göre fırtınanın bugün 23.50'ye kadar etkili olması, daha sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyılarında yarın için kuvvetli yağış beklendiğini duyurarak, vatandaşları heyelan, sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek olası olumsuzluklara karşı uyardı.