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Meteoroloji'den önemli uyarı! 5 bölgede sağanak!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yurt genelinde bugün, rüzgarlı ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece düşüyor. 5 bölgede ise sağanak tahmin ediliyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu

08.09.2021 - 07:12 | Güncelleme: ABONE OL
HAVA DURUMU! Son dakika: Meteoroloji'den önemli uyarı! 5 bölgede sağanak! - Haberler
Meteoroloji'den önemli uyarı! 5 bölgede sağanak!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Denizli, Sinop, Samsun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Antalya’nın batısının iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUZEY VE İÇ KESİMLERDE SICAKLIK DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI 70 KM'Yİ BULUYOR

Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE SICAKLIKLAR VE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 27, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 25, Parçalı bulutlu.

İZMİR: 30, Az bulutlu ve açık.

ÇANAKKALE: 27, Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 27, Parçalı bulutlu.

DENİZLİ: 32, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MANİSA: 32, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 35, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 30, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY: 32, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.

MERSİN: 33, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 27, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 27, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 25, Parçalı bulutlu.

SİNOP: 24, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.

SAMSUN: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

TRABZON: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

ERZURUM: 27, Parçalı bulutlu.

KARS: 26, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MALATYA: 32, Az bulutlu.

VAN: 26, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 36, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 34, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 36, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 36, Az bulutlu ve açık.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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