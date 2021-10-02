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Meteoroloji'den önemli uyarı! 4 bölgede sağanak!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün 4 bölgemizde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyrediyor. Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar şöyle olacak...

02.10.2021 - 07:14 | Güncelleme: ABONE OL
HAVA DURUMU! Son dakika: Meteoroloji'den önemli uyarı! 4 bölgede sağanak! - Haberler
Meteoroloji'den önemli uyarı! 4 bölgede sağanak!
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimleri ile Batı Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Kırklareli’nin kıyı, Balıkesir’in kuzey, Çanakkale’nin iç, Sivas'ın doğu kesimleri ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUZEY VE İÇ KESİMLERDE SICAKLIK DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE BEKLENEN HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 22, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 19, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

İZMİR: 27, Az bulutlu.

KOCAELİ: 22, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

ÇANAKKALE: 22, Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

KIRKLARELİ: 19, Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

DENİZLİ: 27, Parçalı ve az bulutlu.

MANİSA: 27, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 34, Az bulutlu.

ANTALYA: 30, Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerine kadar batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY: 33, Az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 21, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 21, Parçalı ve az bulutlu.

SİVAS: 22, Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı.

BOLU: 18, Parçalı ve çok bulutlu.

DÜZCE: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

ZONGULDAK: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

SİNOP: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

SAMSUN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

TRABZON: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

ERZURUM: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.

KARS: 15, Parçalı bulutlu.

MALATYA: 26, Parçalı ve az bulutlu.

VAN: 21, Az bulutlu.

DİYARBAKIR: 31, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 30, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 30, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 34, Az bulutlu ve açık.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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