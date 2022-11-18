Meteoroloji'den kritik uyarı! 9 il için sarı ve turuncu alarm!

Hava durumu son dakika | Meteoroloji'den kritik uyarı! 9 il için sarı ve turuncu alarm!

AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren Antalya'nın doğu kesimlerindeki Aksu, Serik, Manavgat ilçelerinde yerel kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.

YARIN ÖĞLENE KADAR ETKİLİ OLACAK AA'da yer alan habere göre kuvvetli yağışların, yarın öğleden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

SARI VE TURUNCU ALARM VERDİLER Meteoroloji'nin uyarı haritasına bakıldığında ise İzmir ve Balıkesir için sağanak ile fırtına (turuncu alarm), Aydın, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş içinse şiddetli sağanak (sarı alarm) verildiği görüldü. BURSA İÇİN FLAŞ UYARI Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için sarı uyarıda bulunuldu. Bugün 18.00'dan başlayıp yarın saat 22.00'a kadar sürmesi beklenen uyarı da şu ifadelere yer verildi: "Güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

SEL BASKINI VE SEL UYARISI YAPILDI Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.