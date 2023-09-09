Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den kritik uyarı! 13 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! - Hava durumu İstanbul

Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den kritik uyarı! 13 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! - Hava durumu İstanbul

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre bugün Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş için "sarı", Rize ile Artvin içinse "turuncu" uyarıda bulunuldu.

MARMARA'DA FIRTINAYA DİKKAT Marmara’da rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği; fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybedeceği bildirildi. REKLAM .png

EGE'DE PAZAR VE PAZARTESİ FIRTINA UYARISI Rüzgarın yarın Ege’nin kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği; fırtınanın, pazartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.

PAZAR GÜNÜ 8 KENT İÇİN "SARI" ALARM Öte yandan yarın içinse Ege ve Akdeniz'de 8 il için sarı alarm uyarısında bulunuldu. Adana, Denizli, Mersin, Antalya, Burdur, Hatay, Muğla ve Osmaniye için "sarı" alarm verilirken; Artvin ve Rize için de şiddetli sağanak beklendiğine dikkat çekilerek "turuncu" alarm uyarısında bulunuldu. İl il Cuma namazı saatleri açıklandı! Haberi Görüntüle