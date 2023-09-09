Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den kritik uyarı! 13 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! - Hava durumu İstanbul

        Meteoroloji'den kritik uyarı! 13 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!

        Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre Ege, Akdeniz ve Doğu Karadeniz'deki 13 kent için şiddetli sağanak uyarısında bulunularak "sarı" ve "turuncu" alarm verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2023 - 14:15 Güncelleme: 09.09.2023 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 13 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre bugün Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş için "sarı", Rize ile Artvin içinse "turuncu" uyarıda bulunuldu.

        MARMARA'DA FIRTINAYA DİKKAT

        Marmara’da rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği; fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybedeceği bildirildi.

        REKLAM
        .png
        .png

        EGE'DE PAZAR VE PAZARTESİ FIRTINA UYARISI

        Rüzgarın yarın Ege’nin kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği; fırtınanın, pazartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.

        PAZAR GÜNÜ 8 KENT İÇİN "SARI" ALARM

        Öte yandan yarın içinse Ege ve Akdeniz'de 8 il için sarı alarm uyarısında bulunuldu. Adana, Denizli, Mersin, Antalya, Burdur, Hatay, Muğla ve Osmaniye için "sarı" alarm verilirken; Artvin ve Rize için de şiddetli sağanak beklendiğine dikkat çekilerek "turuncu" alarm uyarısında bulunuldu.

        İl il Cuma namazı saatleri açıklandı!
        İl il Cuma namazı saatleri açıklandı! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        101 yıl önce... İzmir'in kurtuluşu kutlandı
        101 yıl önce... İzmir'in kurtuluşu kutlandı
        Okullar açılıyor! Uzmanından öğretmenlere uyarılar
        Okullar açılıyor! Uzmanından öğretmenlere uyarılar
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        Kuzey Kore liderinden gövde gösterisi
        Kuzey Kore liderinden gövde gösterisi
        İntihar dediler, cinayet çıktı!
        İntihar dediler, cinayet çıktı!
        Fenerbahçe'de kongre başladı! Ali Koç...
        Fenerbahçe'de kongre başladı! Ali Koç...
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Barajlar depreme hazır mı?
        Barajlar depreme hazır mı?
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        Aşkı sporcularda buldular
        Aşkı sporcularda buldular
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa