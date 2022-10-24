Meteoroloji'den iyi haber! Çarşamba yaz gibi!

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Yurt genelinde geçen hafta düşen sıcaklıkların ardından Meteoroloji'den bu hafta için iyi haber geldi. Bu hafta yurt genelinde hava sıcaklıklarının birçok yerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öğrenildi.

SICAKLIKLAR 20-30 DERECE ARASINDA Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmini haritasına bakıldığında ise çarşamba günü dikkat çekti. 26 Ekim Çarşamba günü yurt genelinde yağış beklenmezken, sıcaklıkların 20 ile 30 derece arasında olduğu görüldü.

ANTALYA 28, ADANA 30 DERECE Çarşamba günü hava tahmin raporuna göre Ankara'nın 19, İstanbul'un 22, İzmir'in 28, Antalya'nın 28, Mersin'in 29, Adana'nın 30 derece olacağı öğrenildi. Sıcaklıkların cumartesi gününe kadar devam ettiği görüldü.