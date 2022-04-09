Meteoroloji'den haritalı uyarı! 3 bölgede sağanak!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin doğu kesimleri ile zamanla güney kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Trabzon, Rize, Artvin ile Pazar günü sabah saatlerinde Karaman, Mersin ve Antalya'nın batı ilçeleri ile Gazipaşa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA SİS VE PUS UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğu ile iç ve doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI DOĞUDA ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde 3 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGARIN ŞİDDETİ ORTA KUVVETTE

Rüzgar genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, zamanla batı bölgelerde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 22, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 21, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 22, Parçalı ve az bulutlu.

KOCAELİ: 27, Parçalı ve az bulutlu.

EDİRNE: 25, Parçalı ve az bulutlu.

DENİZLİ: 26, Parçalı ve az bulutlu.

MUĞLA: 21, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 24, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.

ANTALYA: 24, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu pazar günü sabah saatlerinde batı ilçeleri ile Gazipaşa çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MERSİN: 22, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu pazar günü sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 25, Parçalı ve az bulutlu.

KAYSERİ: 22, Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu.

KONYA: 25, Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu.

BOLU: 20, Parçalı ve az bulutlu.

KASTAMONU: 22, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 21, Parçalı ve az bulutlu.

TRABZON: 16, Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı.

RİZE: 17, Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı.

AĞRI: 10, Parçalı ve çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM: 12, Parçalı ve çok bulutlu doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

VAN: 10, Parçalı ve çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 22, Parçalı ve az bulutlu.

GAZİANTEP: 24, Az bulutlu.

MARDİN: 20, Parçalı ve az bulutlu.

ŞANLIURFA: 24, Az bulutlu.