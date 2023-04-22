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Meteoroloji'den flaş uyarı! 6 bölgede sağanak!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün Marmara'nın güneyi, Ege'nin iç kısmı, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

Giriş: 22.04.2023 - 07:15 | Güncelleme: ABONE OL
Hava durumu son dakika | Meteoroloji'den flaş uyarı: 6 bölgede sağanak! 22 Nisan MGM hava durumu raporu ile Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den flaş uyarı! 6 bölgede sağanak!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz (Düzce ve Zonguldak dışında), Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kırklareli ve Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI DEĞİŞMİYOR

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 19, Parçalı bulutlu.

İZMİR: 23, Parçalı ve çok bulutlu.

KOCAELİ: 19, Parçalı bulutlu.

BURSA: 19, Parçalı bulutlu akşam saatlerinde yer yer sağanak yağışlı.

EDİRNE: 19, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

MANİSA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

ADANA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY: 25, Parçalı bulutlu.

K.MARAŞ: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

KONYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

BOLU: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

KASTAMONU: 15, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 14, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

ARTVİN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM: 14, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS: 14, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

MALATYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 23, Parçalı bulutlu.

GAZİANTEP: 22, Parçalı bulutlu.

SİİRT: 22, Parçalı bulutlu.

ŞANLIURFA: 24, Parçalı bulutlu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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