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Meteoroloji'den 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'de sağanak bekleniyor. Bitlis, Siirt, Şırnak, Van ve Hakkari'de beklenen şiddetli rüzgar içinse "sarı" alarm verildi. Sıcaklıklar yurt genelinde 2-4 derece artarak mevsim normallerinde seyredecek. İşte, illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

Giriş: 08.04.2023 - 07:25 | Güncelleme: ABONE OL
Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den 5 kent için
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Göller Yöresi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Aydın, Muğla, Denizli, Mersin, Adana, Niğde, Amasya, Tokat ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR VAR

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

SICAKLIK 2-4 DERECE ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece aratacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU'DA RÜZGARIN HIZI 70 KM'Yİ BULACAK

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Bitlis, Siirt, Şırnak, Van ve Hakkari için "sarı" alarm uyarısında bulundu.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 15, Parçalı ve çok bulutlu.

İSTANBUL: 15, Parçalı bulutlu.

İZMİR: 19, Parçalı ve çok bulutlu.

KOCAELİ: 17, Parçalı bulutlu.

BURSA: 16, Parçalı bulutlu.

EDİRNE: 16, Parçalı ve çok bulutlu.

A.KARAHİSAR: 16, Parçalı ve çok bulutlu.

DENİZLİ: 20, Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı.

MUĞLA: 17, Çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı.

ADANA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı.

ANTALYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu.

HATAY: 21, Parçalı ve çok bulutlu.

K.MARAŞ: 19, Parçalı ve çok bulutlu.

ESKİŞEHİR: 16, Parçalı ve çok bulutlu.

KONYA: 17, Parçalı ve çok bulutlu.

BOLU: 16, Parçalı ve çok bulutlu.

KASTAMONU: 15, Parçalı ve çok bulutlu.

ZONGULDAK: 13, Parçalı ve çok bulutlu.

SAMSUN: 13, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri hafif yağmurlu.

TRABZON: 11, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

ELAZIĞ: 15, Parçalı ve çok bulutlu.

ERZURUM: 7, Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.

IĞDIR: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

MALATYA: 15, Parçalı ve çok bulutlu.

DİYARBAKIR: 18, Parçalı ve çok bulutlu.

GAZİANTEP: 18, Parçalı ve çok bulutlu.

SİİRT: 18, Parçalı ve çok bulutlu.

ŞANLIURFA: 19, Parçalı ve çok bulutlu.

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