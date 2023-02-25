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Meteoroloji'den 2 bölge için fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre Marmara'nın batısı ile kıyı Ege'de kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi

Giriş: 25.02.2023 - 14:39 | Güncelleme: ABONE OL
Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den 2 bölge için fırtına uyarısı! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji'den 2 bölge için kritik fırtına uyarısı!
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AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra Marmara'nın batısında Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ile Balıkesir'in kuzey ve batısında, yarın sabah saatlerinden sonra ise kıyı Ege'de İzmir, Aydın ve Muğla'nın batı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına olacağı tahmin ediliyor.

SOBA ZEHİRLENMESİNE DİKKAT UYARISI

AA'da yer alan habere göre ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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