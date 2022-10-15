Bartın Amasra 19 derece yağış yok! 7 bölgede sağanak!

HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kayseri, Sivas, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır ile Konya'nın batısının yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÖĞLE SAATLERİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ

Yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren Muğla kıyıları, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ile Antalya, Sivas, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA VE BATI KARADENİZ'DE KISA SÜRELİ FIRTINA

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Batı Karadeniz'in batısında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 20, Parçalı çok bulutlu bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 20, Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 20, Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

EDİRNE: 17, Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

MANİSA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ADANA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 20, Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

KONYA: 21, Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde batısı aralıklı sağanak yağışlı.

BOLU: 16, Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

BARTIN/AMASRA: 19, Parçalı bulutlu, yağış beklenmiyor.

KASTAMONU: 17, Parçalı çok bulutlu ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı.

SİNOP: 20, Parçalı çok bulutlu ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı.

SAMSUN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, il geneli aralıklı sağanak yağışlı.

TRABZON: 20, Parçalı ve çok bulutlu, il geneli aralıklı sağanak yağışlı.

ARTVİN: 16, Parçalı ve çok bulutlu, il genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM: 16, Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS: 14, Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

MALATYA: 20, Parçalı çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı.

VAN: 19, Parçalı bulutlu.

DİYARBAKIR: 27, Parçalı ve öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

GAZİANTEP: 24, Parçalı ve bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

SİİRT: 27, Parçalı ve çok bulutlu.

ŞANLIURFA: 26, Parçalı ve çok bulutlu.