Hava durumu son dakika: Yağmur geliyor! Antalya, Mersin, Adana, Diyarbakır ve Adıyaman için "turuncu", 28 il için "sarı" kodlu alarm!

Hava durumu son dakika: Yağmur geliyor! Antalya, Mersin, Adana, Diyarbakır ve Adıyaman için "turuncu", 28 il için "sarı" kodlu alarm!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yağışların akşam saatlerinden itibaren Kahramanmaraş, Osmaniye, Malatya, Adıyaman ve Elazığ çevreleri ile Gaziantep'in doğusunda etkili olacağı tahmin ediliyor.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK VAR AA'da yer alan habere göre bu gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren de Tunceli, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzeyinde kuvvetli, Diyarbakır ve Adıyaman'ın kuzeyinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak etkili olacak. REKLAM

YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR Van, Erzurum ve Erzincan'ın güneyi ile Hakkari'nin kuzeyi ve Şırnak'ın doğusunda yüksek alanlar ile dağlık kesimlerde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı etkisini gösterecek.

5 KENT İÇİN "TURUNCU, 28 İLE "SARI" ALARM Meteoroloji Antalya, Mersin, Adana, Diyarbakır ve Adıyaman için "turuncu", 28 ilimiz için de "sarı" kodlu alarmda bulundu.

MARMARA'NIN DOĞUSU İÇİN SAĞANAK UYARISI Öte yandan bugünden itibaren Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), Sakarya çevrelerinde kuvvetli, zaman zaman çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram) sağanak bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.