18 kent için "sarı", 5 ile "turuncu" alarm! 4 bölgemiz için kritik uyarı!

Hava durumu son dakika: 18 kent için "sarı", 5 ile "turuncu" alarm! 4 bölgemiz için kritik uyarı! - Son dakika haberler

HABERTURK.COM / AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanağın, İç Anadolu'nun güney doğusu, Konya'nın güney ve doğusu, Karaman, Niğde, Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çorum ve Tokat çevreleri ile Kastamonu'nun güney, Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

7 BÖLGEDE DE SAĞANAK VAR Bununla birlikte meteoroloji haritasına bakıldığında 7 bölgemizde de sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

18 KENT İÇİN "SARI", 5 İLİMİZ İÇİN "TURUNCU" ALARM Meteoroloji'nin hava tahmin haritası verilerine göre Antalya, Karaman, Konya, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum, Amasya, Yozgat, Tokat, Diyarbakır, Muş, Bitlis ve Van için "sarı" alarm verildi. Mardin, Batman, Şırnak, Siirt ve Hakkari içinse "turuncu" uyarıda bulunuldu.