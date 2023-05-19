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18 kent için "sarı", 5 ile "turuncu" alarm! 4 bölgemiz için kritik uyarı!

Meteoroloji, 18 kent için "sarı" ve 5 ilimiz için "turuncu" uyarıda bulunuldu. Yarın tüm bölgelerimizde sağanak yağış beklenirken İç Anadolu, Akdeniz'de Antalya ve çevresi, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde şiddetli sağanak öngörüldüğü bildirildi. İşte sağanak uyarısında bulunulan illerimiz...

Giriş: 19.05.2023 - 13:39 | Güncelleme: ABONE OL
Hava durumu son dakika: 18 kent için
18 kent için "sarı", 5 ile "turuncu" alarm! 4 bölgemiz için kritik uyarı!
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HABERTURK.COM / AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanağın, İç Anadolu'nun güney doğusu, Konya'nın güney ve doğusu, Karaman, Niğde, Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çorum ve Tokat çevreleri ile Kastamonu'nun güney, Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

7 BÖLGEDE DE SAĞANAK VAR

Bununla birlikte meteoroloji haritasına bakıldığında 7 bölgemizde de sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

18 KENT İÇİN "SARI", 5 İLİMİZ İÇİN "TURUNCU" ALARM

Meteoroloji'nin hava tahmin haritası verilerine göre Antalya, Karaman, Konya, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum, Amasya, Yozgat, Tokat, Diyarbakır, Muş, Bitlis ve Van için "sarı" alarm verildi. Mardin, Batman, Şırnak, Siirt ve Hakkari içinse "turuncu" uyarıda bulunuldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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