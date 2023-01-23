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Meteoroloji'den flaş uyarı! Hızı 50 km'yi bulacak! Marmara'da fırtına!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Ancak Marmara'da rüzgarın hızının 50 km'yi bulacağı ve vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulunuldu. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

Giriş: 23.01.2023 - 07:22 | Güncelleme: ABONE OL
Hava durumu İstanbul | Son dakika haberleri: Meteoroloji'den flaş uyarı! Hızı 50 km'yi bulacak! Marmara'da fırtına!
Meteoroloji'den flaş uyarı! Hızı 50 km'yi bulacak! Marmara'da fırtına!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

SİS VE PUS HADİSESİNE DİKKAT!

Marmara'nın güneyi, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgar genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA: 13, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 14, Parçalı bulutlu.

İZMİR: 20, Parçalı ve az bulutlu.

KOCAELİ: 18, Parçalı bulutlu.

EDİRNE: 15, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

MANİSA: 20, Parçalı ve az bulutlu.

MUĞLA: 14, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 21, Az bulutlu.

ANTALYA: 19, Az bulutlu.

MERSİN: 21, Az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 13, Parçalı ve az bulutlu.

KAYSERİ: 10, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 12, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 16, Parçalı ve az bulutlu.

KASTAMONU: 10, Parçalı ve az bulutlu.

SİNOP: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

SAMSUN: 13, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

TRABZON: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

AĞRI: 7, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

ERZURUM: 5, Parçalı bulutlu.

MALATYA: 5, Parçalı bulutlu.

VAN: 3, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

DİYARBAKIR: 14, Az bulutlu.

GAZİANTEP: 13, Az bulutlu.

SİİRT: 13, Parçalı ve az bulutlu.

ŞANLIURFA: 16, Az bulutlu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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