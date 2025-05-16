Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla ve Denizli hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu ve Güney Doğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya’nın kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kırşehir, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji hava tahmin haritasında İzmir, Aydın ve Muğla için "turuncu", Afyonkarahisar, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Kütahya, Manisa ve Uşak içinse "sarı" alarm uyarısında bulunuldu.

Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, (50-70 km/sa) Kıyı Ege ile Marmara’nın batısında kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Marmara’nın güneyi, İç Anadolu’nun batısı ve Ege'de toz taşınımı bekleniyor.

Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının, ülke genelinden 3 ilâ 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ise şöyle olacak:

ANKARA: 23, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL: 26, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR: 30, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ: 26, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA: 28, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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BALIKESİR: 28, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE: 22, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ: 22, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR: 26, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ: 32, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MANİSA: 31, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ADANA: 29, Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA: 23, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY: 31, Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA: 21, Parçalı bulutlu

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ÇANKIRI: 25, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR: 25, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KONYA: 28, Parçalı bulutlu

BOLU: 22, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU: 21, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 20, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif aralıklı sağanak yağışlı

AMASYA: 29, Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN: 21, Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN: 24, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM: 17, Parçalı ve az bulutlu

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KARS: 17, Parçalı ve az bulutlu

MALATYA: 25, Parçalı ve az bulutlu

VAN: 16, Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR: 27, Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP: 28, Parçalı ve az bulutlu

MARDİN: 23, Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT: 25, Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA: 30, Parçalı ve çok bulutlu