Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Kasım Cuma günü için bazı uyarılarda bulundu. Yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Giresun, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Erzurum ve Erzincan'ın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde Tunceli, Bingöl, Muş'un yüksek kesimleri ile Erzincan ve Erzurum'un güneyinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 22 Kasım Cuma günü güncel hava durumu...

REKLAM advertisement1 REKLAM KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Adana, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, güney ve güneybatı, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden İç Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/saat), Marmara ve Ege'de kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, bugünden itibaren yurt genelinde beklenen hava olaylarına ilişkin önemli bilgiler verdi. İşte Öztel'in değerlendirmeleri:

PAZARDAN SONRA 5 GÜN KIŞI YAŞAYACAĞIZ Mevsimin kışa döndüğü bir 5 gün yaşayacağız. Kuvvetli fırtınalar, sağanak ve yolları kapatan kar yağışları ile mevsim normallerinden soğuk havayla bu sezon ilk kez karşılaşıyoruz. Aslında Kasım ayında daha önce büyük merkezlere kar yağdığı olmuştu ancak sık görülür bir durum da değil. CUMARTESİYE KADAR SICAKLIK YÜKSEK OLACAK

Hava sıcaklıkları cumartesi öğlen saatlerine kadar yüksek seyredecek, lodosun belirgin şekilde ısıtacağı hava İstanbul’da yarın 20°C’ye ulaşacak. Edirne, Bursa, İzmir, Balıkesir benzer şekilde 21-22°C’lere tırmanacak. PAZAR GÜNÜ SICAKLIK ÇAKILIYOR Bir süredir sakin ama soğuk havalar yaşamamıza yol açan yüksek basınç alanı etkisini yitiriyor. Balkanlar koridorundan gelen mevsimin ilk ciddi soğuk hava dalgasıyla sıcaklıklar pazar günü her şehirde çakılıyor.

BAŞKENT BUZ KESECEK İstanbul’da 24 Kasımdan itibaren neredeyse 1 hafta boyunca sıcaklıklar, 10°C ve altında seyredecek görünüyor. Ankara’da 24 Kasım'dan sonra hava buz gibi soğuk, gündüz 2°C olması beklenen başkente bu sert kış havası biraz erken geliyor. PAZAR GÜNÜ BAŞKENT'TE KAR BEKLENİYOR Ankara’da cumartesi gecesi düşecek sıcaklık ile yağışlar pazar günü kar şeklinde olacak, Ankara pazar günü bazı ilçelerinde yerde beyaz örtü görebilir. Bolu istikametinde daha yoğun bir kar birikimi olacak ama başkentte de pazar-pazartesi biraz kar görebiliriz.

ANADOLU'DA 8-13 DERECE SICAKLIK DÜŞÜYOR Anadolu genelinde, kıyıdan uzak her merkezde gelecek hafta çok soğuk geçecek. Mevsim normalleri dediğimiz sıcaklıklardan, tarih için ortalama kabul edilen değerlerden 8 ila 13°C daha soğuk havalara hazır olalım. 15 ARALIK'A KADAR SOĞUK ETKİLİ OLACAK Kış lastiği, ısıtıcıların bakımları, ev ve iş yerlerinde yapılabilecek ısı yalıtımına dair iyileştirmeler için son 72 saat. Uzun vadeli tahminlerde ise Aralık ayının ikinci haftasına kadar Türkiye, soğuk tarafta kalacak görünüyor. Yağış miktarları ise değişken, gün gün takip edilmeli. Şimdilik kuraklık çeken tüm havzalar için umut vaat edici bir görünüm var.