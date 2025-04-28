MGM uyardı: Fırtına geliyor! Bu hafta hava nasıl olacak: 29 Nisan-3 Mayıs haftası hava durumu raporu
Türkiye uzun bir süredir ilkbahar havalarını bekliyor ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Nisan ayının sonu ve Mayıs'ın ilk haftasında vatandaşları kuvvetli yağışlar bekliyor. MGM bazı iller için fırtına uyarısı verirken, özellikle İstanbul'da hava sıcaklığının mevsim normalleri altına düşeceği ifade ediliyor. İşte, MGM ve AKOM'a göre 29 Nisan-3 Mayıs haftası hava durumu...
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Türkiye genelinde uzun süredir beklenen bahar havası, yerini yeniden yağışlı günlere bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Nisan ayının son günleri ile Mayıs ayının ilk haftasında birçok bölgede kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak. Bazı iller için ciddi uyarılar yapılırken, İstanbul’da sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceği belirtiliyor. İşte, MGM ve AKOM verilerine göre 29 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında beklenen hava durumu...
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BAZI İLLERDE KISA SÜRELİ FIRTINA BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.
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29 NİSAN - 3 MAYIS 2025 İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul’da rüzgârın, 1 Mayıs Perşembe gününe kadar kuvvetli ve zaman zaman fırtına şiddetinde esmesi bekleniyor. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un meteorolojik verilerine göre, Perşembe gününe kadar rüzgar hızı saatte 40 ila 75 km'ye kadar ulaşacak. Perşembe gününden sonra İstanbul genelinde aralıklarla sağanak yağış geçişleri yaşanacak. Kuzeyden gelen soğuk hava dalgası ve bulutlu gökyüzü etkisiyle, sıcaklıkların 13-15 derece aralığında seyredeceği ve mevsim normallerinin altında kalacağı tahmin ediliyor.
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29 NİSAN - 3 MAYIS 2025 ANKARA HAVA DURUMU
Ankara; Salı ve Çarşamba günleri parçalı bulutlu olacak ve sıcaklıklar 19 dereceye kadar çıkacak. Ancak Perşembe günü Ankara'yı kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekliyor. Sağanak yağış, Perşembe gününden sonra etkisini azaltsa da tüm hafta boyunca hakim olmaya devam edecek.
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29 NİSAN - 3 MAYIS 2025 İZMİR HAVA DURUMU
İzmir'de bu hafta ılık bir hava hakim olacak; sıcaklıklar 24 dereyece kadar çıkacak. Ancak Salı gününden itibaren Cuma gününe kadar şehirde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle, meteoroloji 1 Mayıs Perşembe günü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış konusunda uyarı yapıyor.
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29 NİSAN 2025 SALI TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU
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30 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU
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1 MAYIS 2025 PERŞEMBE TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU
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2 MAYIS 2025 CUMA TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU
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3 MAYIS 2025 CUMARTESİ TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU