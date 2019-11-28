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Hava durumu 28 Kasım 2019 - Meteoroloji'den önemli uyarılar! İstanbul hava durumu 5 günlük

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son dakika şiddetli yağış ve kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji Türkiye geneli hava durumu verilerini ve İstanbul 5 günlük hava durumu için tahminleri açıkladı. İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte 28 Kasım 2019 Meteoroloji İstanbul hava durumu verileri...

28.11.2019 - 08:30 | Güncelleme:
Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Adana'nın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu,gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK

TARİHTAHMİN EDİLENGEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)Uç Sıcaklık (°C)Ortalama Sıcaklık (°C)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHızEn DüşükEn YüksekEn DüşükEn Yüksek
28 Kasım Perşembe10187092261,723,27,813,5
29 Kasım Cuma15187090330,725,67,613,3
30 Kasım Cumartesi1416849323-222,3813,7
01 Aralık Pazar10137291250,622,38,113,3
02 Aralık Pazartesi8146490150,424,78,313,2
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