METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu, Tekirdağ, Çanakkale, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Artvin, Elazığ, Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Kırklareli'nin ve Giresun'un doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Kuzey ve batı kesimlerde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.