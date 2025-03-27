27 Mart bugün hava nasıl? İşte il il hava durumu tahminleri
"27 Mart Perşembe bugün hava nasıl?" sorusu gündeme geldi. İl il hava durumu tahminleri araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında hava durumu sorgulanıyor. İstanbul'da ve yurt genelinde hava sıcaklıkları yükselirken, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçları için uyarı geldi. Peki, 27 Mart Perşembe bugün hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu, Tekirdağ, Çanakkale, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Artvin, Elazığ, Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Kırklareli'nin ve Giresun'un doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
Kuzey ve batı kesimlerde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
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İSTANBUL 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu.
İZMİR 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu.
ANKARA 10°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu.
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