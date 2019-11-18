Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ve Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi ile İç Anadolu’da yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin doğu kesimlerinde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle Doğu ve Kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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