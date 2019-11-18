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Hava durumu 18 Kasım 2019 - Meteoroloji İstanbul hava durumu 5 günlük

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Türkiye genelinde uyarısı yaparken, İstanbul 5 günlük hava durumu için tahminleri değerlendirdi. İstanbul'da bu hafta havalar nasıl olacak? sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte 18 Kasım 2019 Meteoroloji İstanbul hava durumu verileri...

18.11.2019 - 12:07 | Güncelleme: Gündem
Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ve Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi ile İç Anadolu’da yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin doğu kesimlerinde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle Doğu ve Kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK

TARİHTAHMİN EDİLENGEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)Uç Sıcaklık (°C)Ortalama Sıcaklık (°C)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHızEn DüşükEn YüksekEn DüşükEn Yüksek
18 Kasım Pazartesi122257968223,39,615,2
19 Kasım Salı14226989142,623,69,315,7
20 Kasım Çarşamba11205989142,622,29,415,1
21 Kasım Perşembe1119588716222,19,415,2
22 Kasım Cuma12186791262,422915
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