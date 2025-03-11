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        Haberler Bilgi Gündem HAVA DURUMU 11 MART SALI| Bugün hava nasıl? MGM ile İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu

        İl il hava durumu tahminleri: 11 Mart bugün hava nasıl?

        İl il hava durumu tahminleri gündemdeki yerini aldı. Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam etmesi bekleniyor. Peki, 11 Mart Salı bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yağış var mı, sıcaklıklar artacak mı? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 00:42 Güncelleme: 11.03.2025 - 00:42
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        • 1

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında hava durumu sorgulanıyor. Tahminlere göre, yurdun güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki, 11 Mart Salı bugün hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

        • 2

          11 MART CUMARTESİ METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, yurt genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

          HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

          RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        • 3

          ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

        • 4

          İZMİR 8°C, 21°C

          Parçalı ve az bulutlu

          İSTANBUL 7°C, 17°C

          Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli.

        • 5

          ANKARA 5°C, 22°C

          Az bulutlu ve açık.

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