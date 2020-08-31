Hatmi çiçeği ülkemizde oldukça fazla yetişen güzel bir görünüme sahip olan bir bitkidir. Dik ve tüylü bir gövdeye sahip olan çiçek; Akdeniz bölgesinde Ağustos aylarında yetişir. Doğal ve kendiliğinden yetişen bu bitki diğer doğal bitkiler gibi oldukça şifalı bir etki taşımaktadır. %0 santimetreye yakın kökü olan hatmi çiçeğinin boyu 1.50 santimetreyi bulabilmektedir. Hava değişimlerinden çok fazla etkilenmez ve arsız bir şekilde yaşamayı başarır. Şifa dağıtan kısımları yaprakları, kökü ve çiçeğidir. Hatmi çiçeğinin içerisinde yer alan maddeler; galaktoz, aspargan, sakaroz, nişasta ve pektindir.
Özellikle soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi kış aylarında ortaya çıkan solunum yolları hastalıklarında çayı demlenerek içilmesi ile faydalı olmaktadır. Özellikle limon, nane, zencefil, çörek otu ile karıştırılarak içilmesi birebir etkili olabilecek bir şifa sunmaktadır.
Hatmi Çiçeği Faydaları Nelerdir?
Özellikle idrar söktürücü özelliği olan hatmi çiçeği; bağırsak ve mide rahatsızlıklarında ortaya çıkan gaz sorunları için de faydalı olabilmektedir. Mide ülseri, boğaz ve bağırsak ülserleri için de etkili bir koruma ve fayda sağlamaktadır.
Balgam söktürücü özelliği olan hatmi çiçeği; sigara, soğuk algınlıkları, öksürük gibi bir takım balgam üreten durumlarda etkilidir. Hem boğazın yumuşamasına hem de balgamın atılmasına etken olmaktadır. Özellikle kuru öksürük ve gıcık öksürükte yumuşama sağlar.
Böbreklerin iltihaplanması ile ilgili ve daha birçok organda ortaya çıkan iltihaplanmaların söktürülmesi için de faydalı olabilmektedir.
Rahim de ortaya çıkan iltihaplanmalar ve bir takım rahatsızlıklar için de koruyucu etki sağlar.
Sinüzit, prostat, bağırsak ve mide iltihaplanmalarına da etken bir fayda sağlar.
Ciltte ortaya çıkan akne, sivilce ve siyah noktalar için de haricen kullanılması faydalı olmaktadır.
Güneş yanıklarının giderilmesinde de haricen kullanılırsa, yanıkların düzelmesini sağlamaktadır.
Kaynatılarak suyuyla saçları yıkamak; saçların parlamasını ve canlanmasını sağlayacaktır.
Diş etlerinin çekilmesinde ve iltihaplanmasında hatmi çiçeği kaynatılıp suyuyla gargara yapılması halinde faydalı olacaktır. Hem ağrıların dinmesini hem de iltihabın söktürülmesini sağlayacaktır.
Hatmi Çiçeği Zararları Nelerdir?
Belli başlı bir zarar bulunmayan Hatmi çiçeği; her şeyde olduğu gibi aşırı tüketilmesi ile sorun oluşturabilir. Günlük olarak 2 bardağı geçmeyecek şekilde çayı içilebilir. Ama sürekli olması idrar söktürücü özelliği nedeniyle aşırı su kaybına neden yaratabilir. Hamile kadınlarda tüketilmemesi gereklidir.
Hatmi Çiçeği Çayı Nasıl Yapılır?
Kurutulmuş olarak aktarlardan alabileceğiniz Hatmi çiçeğini; kaynatılmış suyun içerisine atarak 5 dakika dinlenmeden sonra tüketebilmek mümkün olacaktır. Artan çayı da yüzünüze sürebilirsiniz. Hem lekeleri hem de yumuşamasını sağlaması açısından iyi gelecektir. Soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlar için uygulamadan önce; asitli içecek ve sigara içmemeniz iyi olacaktır. Bu şekilde hatmi çiçeğinin faydasını daha fazla görebilirsiniz. Ayrıca; hatmi çiçeği çayını 7 yaş altı çocuklarınıza içirmemeniz tavsiye olunur.
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