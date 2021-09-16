Hatırlatma dozuyla ilgili çok önemli açıklama!

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şaban Gürcan, 2 doz inaktif aşı olunmasının üstünden 3 ay geçtikten sonra yapılan hatırlatma dozunun antikor seviyelerinde belirgin artış sağladığını söyledi.
Prof. Dr. Gürcan, dünyada yaygın şekilde uygulanan birçok aşıda olduğu gibi Covid-19 aşılarında da antikor seviyelerinin zaman içinde azaldığını ifade etti.
Salgınla mücadelede aşının en güçlü silah olduğunu belirten Gürcan, herkesin aşı takvimini takip ederek sırası geldiğinde gerekli dozlarını olması çağrısında bulundu.
"ANTİKOR SEVİYELERİNDE BELİRGİN BİR DÜŞME GÖRÜLÜYOR"
Belli periyotlarda yapılan hatırlatma dozlarıyla antikor seviyelerinin yükseltildiğinin altını çizen Gürcan, şunları kaydetti: "İnaktif aşıların yapılmasının üzerinden yaklaşık 3 ay geçtikten sonra antikor seviyelerinde belirgin bir düşme görülüyor. Antikor seviyelerinde düşme görülünce bir hatırlatma dozuyla bu seviyenin tekrar yüksek seviyelere çıkartılma gerekliliği görüldü. Bilim insanlarının görüşleri ve yapılan çalışmaların ışığında Sağlık Bakanlığı 3. doz uygulamasını yürütüyor. 2 doz Sinovac aşısından sonra hatırlatma dozunda bir doz BioNTech kullanıldığında antikor seviyelerinin çok daha iyi düzeylere çıktığı ve varyantlara karşı da daha koruyucu olduğu görülüyor. Ben hatırlatma dozunun BioNTech yapılmasını öneriyorum. Ben kendimde 2 doz Sinovac aşı olduktan sonra hatırlatma dozunu BioNTech oldum ve şu ana kadar herhangi bir enfeksiyona maruziyet göstermedim. Bilimsel veriler de hatırlatma dozunda BioNTech'in avantajlı olacağını belirtiyor."
Prof. Dr. Gürcan, olası yeni mutasyonlara karşı aşı olunması ve rehavete kapılmadan tedbirlere uyulması gerektiğini vurguladı.
Aşı olunmadığında virüse karşı korumasız kalındığına dikkat çeken Gürcan, "Eğer aşı olunan zaman uzarsa her uzayan zaman virüsün mutasyon için vakit kazanması demektir. Mutant suçların ortaya çıkması demektir. Nasıl bir mutasyonun meydana geleceğini hiç kimse öngöremiyor. Bu aşıların da etkili olmayacağı bir mutant eninde sonunda çıkacaktır. Buna bu fırsatı vermeden, bu pandemiyi sonlandırmamız gerekiyor. Şu an için aşılar mutantlara karşı etkili ancak, aşıların etkisiz kalacağı mutantlar çıkabilir, bu risk her zaman mevcut" diye konuştu.
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