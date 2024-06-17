Hatıra paralara resimleri basılan böceğin sayısında artış var

Buna rağmen şu anda özellikle bizim bölgemizde sayıları çok artmış durumda. Kırmızı listede bulunduklarından Ruslar bunlar için para basmışlardı. Bu tür çok önemli, bizim bölgemizde sayıları oldukça artmış durumda. Yaptığımız gözlemlerle bunları tespit ettik. Bu da bizi sevindiriyor. Biz bunları tanıtmak istiyoruz. Daha önce de yaptığımız çalışmalarda da vardı ama bu yıl daha fazla sayıda gördüğümüz için çok mutluyuz" diye konuştu.