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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Hatice Şendil, eşi Burak Sağyaşar ve oğulları Can ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor. Şendil ve ailesi, önceki gün Türkbükü'nde objektiflere yansıdı. Yürüyüş yapan oyuncu, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

"AKŞAM YÜRÜYÜŞÜNE ÇIKTIK"

Hatice Şendil, kendisini görüntüleyen muhabirlere, "Akşam yürüyüşüne çıktık, dolaşıyoruz." açıklamasını yaptı.